قبل سد درنة.. انهيار 10 سدود عالميا أحدها أنهى حياة 150 ألف شخص (تفاصيل صادمة)

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في الوقت الذي تلعب فيه السدود دوراً مهماً في السيطرة على الفيضانات وتوليد الطاقة وإمدادات المياه والري، تشكل أيضاً تهديداً للمناطق المحيطة بها نتيجة للمياه التي تخزن خلفها. اضافة اعلان



ومع زيادة سلامة السدود نتيجة لتطور التقنيات الهندسية وجودة البناء، إلا أنه ليس ثمة ضمانات أنها ستقاوم أي فيضان، وهو ما وقع بالفعل في كارثة درنة مؤخرا.





سد وادي درنة:



أشهر انهيارات السدود:



1-الولايات المتحدة - مارس 1928:



2- سد مالباسيت.. فرنسا 1959:



3- سد فايونت.. إيطاليا 1963 :



4- سد سان فرناندو.. الولايات المتحدة 1971 :



5- سد بانكياو، الصين 1975:



6- سد تيتون.. الولايات المتحدة 1976 :



7- سد ماتشو.. الهند - 1979 :



8- سد زيزون.. سورية - 2002 :



9- سد تبالة.. المملكة - 2013 :



10- سد العقبي.. اليمن - 2023 :



لم يقاوم سد وادي درنة، غزارة الأمطار، حيث تعرض لاختبار شديد عندما مر إعصار دانيال على شرق ليبيا، بعد صمود لأكثر من خمسين عاماً.وقعت واحدة من أسوأ كوارث الهندسة المدنية في القرن العشرين دون سابق إنذار، حيث فشل سد سانت فرانسيس، الواقع على بعد 64 كم شمال غرب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بشكل غير متوقع.وبسبب فشل السد، تم إطلاق 47 مليون متر مكعب من المياه في سان فرانسيس كيتو كانيون. وكانت النتيجة مدمرة، حيث مات أكثر من 400 شخص.انهار السد دون سابق إنذار، وتعرضت مدينة فريوس الواقعة على بعد 7 كيلومترات أسفل السد لخسائر فادحة نتيجة تسرب المياه والركام.ولقي أكثر من 300 شخص حتفهم في تلك الكارثة.تعرض سد فايونت، الواقع في إيطاليا، لانهيار منحدره الصخري الجنوبي بطول يبلغ 2 كم.وكانت النتيجة مدمرة وفقدت خمس قرى كاملة ومات نحو 2040 شخصاً.بدأ بناء سد سان فرناندو السفلي في عام 1912 كجزء من نظام خزائن التعبئة الهيدروليكية في سان فرناندو، بكاليفورنيا. لكن في 9 فبراير 1971، وقع زلزال في سان فرناندو بقوة تقدر بـ 6.6 درجة على مقياس ريختر.وفي وقت وقوع الزلزال، وبعده مباشرة، وقع انزلاق كبير في السد، لكنه قاوم.لكن هزات ارتدادية قوية أعقبت الزلزال تسببت في حدوث فيضان في السد وتدفق ما يقرب من 275 مليون متر مكعب من المياه، ما أدى لمقتل أكثر من 340 شخصاً.يُعد انهيار سد بانكياو في الصين في أغسطس 1975، أكبر كارثة من نوعها عبر التاريخ الحديث نظراً لعدد الضحايا الذين قضوا فيه.كان هذا السد الكبير يقع في مقاطعة خنان الغربية، وبسبب إعصار نينا الاستوائي حدثت فيضانات هائلة لم يصمد أمامها السد المكون من عدد من السدود الثانوية.و تسبب انهيار السد في مقتل أكثر من 150 ألف شخص، ما يجعله أعنف كوارث الأعاصير في التاريخ.هو سد ترابي تم بناؤه بين عامي 1972 و1975، لكنه انهار في يونيو 1976، عندما تم ملؤه بالمياه لأول مرة.أدت فيضانات مناطق المصب بعد انهياره إلى مقتل 14 شخصاً وتسبب ذلك في خسارة تقدر بـ 400 مليون دولار.انهار سد ماتشو-2، الواقع على نهر ماتشو، ما أدى إلى انطلاق سيل عارم من المياه عبر بلدة موربي في ولاية غوجارات، الهند.تختلف تقديرات عدد القتلى بشكل كبير وتتراوح من 1800 إلى 25000 شخص.انهار سد زيزون الواقع في منطقة سهل الغاب، على بُعد 90 كم شمال غرب مدينة حماة السورية.وتسببت المياه التي كانت تتدفق منه في غمر عدة قرى محيطة، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً.، انهار سد تبالة بمحافظة بيشة، في المملكة، بسبب شدة السيول التي جرت مع وادي بالمنطقة.وقد تم إخلاء المنازل المحيطة والمدارس، لتفادي وقوع ضحايا بين المواطنين.انهار سد العقبي بمنطقة حفاش في اليمن نتيجة الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، ما أسفر عن خسائر بشرية. وذكر مسؤول في قوة الدفاع المدني، أن المياه التي تدفقت من السد إثر انهياره جرفت مسجد وبداخله 4 أشخاص.