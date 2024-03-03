قبل رمضان وأي تغيّر في الأسعار.. ما أفضل طريقة لتخزين البصل؟

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بعد أن شهدت أسعار البصل، ارتفاعًا كبيرًا في المملكة خلال الأسابيع الماضية، ومع الاستعداد لقدوم شهر رمضان، يكشف خبراء عن الطريقة المثلى التي تساعد على تخزينه والحفاظ عليه من عوامل التلف.





مدة تخزين البصل



تخزين البصل في الثلاجة



تخزين البصل في الفريزر



كيف تتأكدين من صلاحية البصل؟



ينصح بتخزين البصل في مكان بارد ومظلم في درجة حرارة تتراوح بين 7و12 مئوية. ويستمر البصل لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر عند تخزينه في مكان بارد وجاف، وعند تخزينه سواء في درجة حرارة الغرفة أو الثلاجة، يجب التأكد من توفير التهوية المناسبة لمنع العفن.وتتعدد وسائل الاحتفاظ بالبصل، سواء في سلة مفتوحة أو كيس شبكي أو كيس ورقي مغطى بشكل غير محكم. لكن لا ينصح بتخزينه في كيس من البلاستيك، لأن ذلك لن يسمح بالتهوية المناسبة.يمكن تخزين البصل المفروم في الثلاجة، في علبة تستخدم لهذا الغرض.وسيؤدي الاحتفاظ بالبصل في وعاء إلى الحفاظ عليه طازجًا ويمكنك استخدامه لفترة طويلة.وينصح للحفاظ على البصل طازجًا لفترة طويلة، بتقطيعه والاحتفاظ به في كيس من البوليثين.ويمكنك تخزين البصل في وعاء زجاجي محكم الغلق ومن ثم وضعه في الثلاجة.يمكنك وضعك البصل في الفريزر لإطالة مدة صلاحيته. من خلال وضعه في حاوية محكمة الإغلاق، أو كيس الفريزر، أو لفه بإحكام بورق الألمنيوم أو غلاف بلاستيكي، حيث سيبقى في تلك الحالة صالحًا للاستخدام لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في الفريزر.ويمكن الاحتفاظ بالبصل المطبوخ لمدة تصل إلى 12 شهرًا عند تخزينه في حاوية محكمة الإغلاق أو كيس الفريزر.هناك ثلاث طرق لمعرفة ما إذا كان البصل قد فسد، وهي: اللون، والملمس، والرائحة.قد يتسبب البصل الفاسد في ظهور بقع داكنة، والتي ستظهر مع نمو العفن.كما أنه ينصح تجنب البصل الذي بدأ في التبرعم، لأن ذلك إشارة على أنه بدأ يفسد.يمكن أيضًا تحسس البصل للتأكد من مدى نضارته. وفي حال ظهور البقع الناعمة أو الطرية فإن ذلك علامة على أنه بدأ يفسد.ومن الطبيعي أن يبدأ البصل في تغيير رائحته عندما يفسد. لذلك إذا بدأت الرائحة تتحول إلى رائحة أي شيء آخر غير البصل، فمن الأنسب التخلي عنه.