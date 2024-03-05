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قبل رمضان.. تعرّفي على مدة حفظ الدجاج الطازج والمطبوخ في "الفريزر" والثلاجة

حفظ الدجاج الطازج والمطبوخ في "الفريزر
حفظ الدجاج بالثلاجة
أ أ
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مع دخول شهر رمضان المبارك، تُفكر ربات البيوت دومًا في طريقة مضمونة لحفظ المأكولات خاصة الدجاج في الثلاجة حتى لا يفسد.
وخوفًا من فساد الدجاج تميل الأسر إلى شرائه في كل مرة أرادوا فيها تناوله، بينما يمكنهم توفير المجهود والوقت والمال بشراء كميات تناسب احتياجاتهم وتخزينها في الثلاجة أو الفريزر.

طريقة حفظ الدجاج بالثلاجة والفريزر أطول فترة

وفي هذا السياق، كشف خبراء التغذية، أن الثلاجة يمكن أن تعتبر وسيلة مؤقتة لحفظ الدجاج، فهي قد لا تمنع نمو البكتيريا وقد تقلل من فرص نموها فقط، ولذلك يمكن أن يتم حفظ الدجاج في الثلاجة ولكن لمدة زمنية محددة، مع إمكانية وضع الدجاج المطبوخ في الثلاجة لعدة أيام دون القلق من فساده.

مدة حفظ الدجاج في الفريزر

ووفقًا لموقع "مايو كلينك"، فإن مدة حفظ الدجاج في الثلاجة، من المفترض ألا تزيد عن 48 ساعة لتجنب فساده وتغير مذاقه، وقبل ظهور البكتيريا والطفيليات المسببة للسموم، وإذا لم يتم استخدامه وطهيه فيجب نقله إلى الفريزر لوقف نمو البكتيريا.

درجة حرارة حفظ الدجاج

ومن الأفضل أن تكون درجة حرارة الثلاجة عند حفظ الدجاج، بين 3 أو 4 درجات مئوية، أما الفريزر فيجب ألا تزيد على -18 درجة مئوية.

طريقة حفظ الدجاج النيء في الثلاجة

ويمكن حفظ الدجاج النيء قبل الطهي في الثلاجة عبر هذه الخطوات:
1 – تقطيع الدجاج إلى أجزاء وتجفيفه بمنديل أو قطعة قطنية نظيفة جيدًا دون غسله.
2 - وضع الدجاج في كيس محكم الغلق وتفريغ الهواء منه أو علبة محكمة.
3 – وضع الدجاج في الرف الخلفي الذي يعد أبرد مكان في الثلاجة وأقل عرضة للهواء عند فتح الثلاجة.

توضيح "الغذاء والدواء" لمدة حفظ الدجاج الطازج

في الوقت نفسه، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الدجاج الكامل الطازج تختلف مدة حفظه عن الدجاج المطبوخ في الثلاجة أو الفريزر.
وبينت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن مدة حفظ الدجاج الطازج تصل إلى 12 شهرًا في الفريزر، فيما يكون الدجاج المطبوخ مدته من 4 – 6 شهور فقط.
وأشارت إلى أن مدة حفظ الدجاج الطازج في الثلاجة تبلغ من يوم إلى يومين، فيما تكون مدة حفظ الدجاج المطبوخ بالثلاجة من 3 إلى 4 أيام .

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