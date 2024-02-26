قبل الشراء لرمضان.. تعرف على أفضل أنواع التمور بالمملكة وأسعارها

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تحتل صناعة التمور في المملكة، مكانة مميزة، فهي تتميز بإنتاج أجود أنواع التمور في العالم، والتي تشكل جزءًا من هويتها وحضارتها، ولا يكاد يخلو بيت من بيوتها من تواجد التمور بكافة أنواعها وأشكالها.

وتحتضن المملكة أكثر من 33 مليون نخلة، فيما بلغ عدد الحيازات أكثر من 123 ألف حيازة زراعية، تتوزع في 13 منطقة إدارية.

وتتنوع أصناف التمور ومن أبرزها، البرحي، والخضري، والخلاص، والرزيز، والسكري، والشيشي، والصفاوي، والصفري، والصقعي، والعجوة، والعنبرة، والحلوة، والبرني، والروثانة، والمكتومي، ونبتة علي، وشقراء، ونبتة سيف، وغيرها من الأصناف.





إنتاج وصادرات المملكة من التمور



أسعار بيع التمور بالمملكة



أشهر التمور بالمملكة



السكري



الخلاص



العجوة



زاملي



روثانة



الرزيز



حاتمي



الشيشي



صفري



صقعي



نبوت سيف



حلوة الجوف



البرني



الغر



الخنيزي



الطيار



شهل



الخصاب



المرزبان



الشبيبي



وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تنتج المملكة وتصدر أكثر من 300 صنف من التمور بإنتاج سنوي يتجاوز 1.54 مليون طن سنويًا، محققة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة خلال 2021 وفقًا لما أعلنه موقع (TradeMab) التابع لمركز التجارة العالمي ضمن 113 دولة من مختلف دول العالم.وبلغت قيمة صادرات المملكة من التمور 1,280 مليار ريال خلال العام 2022، بقيمة بلغت 1,280 مليار ريال، وزيادة قدرها 5.4 بالمئة عن العام السابق، وفقًا للمركز الوطني للنخيل والتمور.عجوة المدينةتتراوح الاسعار من 50 إلى 70 ريالاً للكيلو الواحد.تمر الصقعىيتراوح السعر من 50 إلى 60 ريالاً للكيلو الواحد.التمر المجدوليترواح السعر ما بين 70 إلى 80 ريالاً للكيلو الواحد.خلاص الذهبييتراوح من 18 إلى 20 ريالاً للكيلو الواحد.السكرييصل إلى نحو 20 ريالاً للكيلو الواحد.الخلاص من النوع الملكييباع بنحو 135 ريالاً للكيلو الواحد.فيما يلي قائمة بأشهر التمور بالمملكة:تشتهر به منطقة القصيم، وله لونان: أصفر وآخر أحمر.تشتهر به منطقة القصيم، ومحافظتا الخرج والأحساء، ويتميز بالحفاظ على نكهته الطيبة بعد فترة طويلة من تخزينه، وله لون أصفر مشمشي، حلو المذاق، ويقدم عادة مع القهوة العربية في المناسبات.اشتهرت بها المدينة المنورة، ولاقت شهرة واسعة كونها ذكرت في السنة النبوية.تنتج مزارع المدينة من العجوة 20-30 طن يوميًا، وتتصدر قائمة التمور التي يتم تصديرها خارج المملكة بمعدل 100 طن سنويًا، تعرف بأن لها نوعين هما "الطويل (أبو ذراع)" و"المدردمة (المدور)"، ولونها يميل إلى السواد، في عام 2016، أنشئت جامعة طيبة أول كرسي يختص بأبحاث عجوة المدينة.نوع من أنواع التمور والرطب في محافظة الأحساء، ينضج في شهر يونيو من كل عام، وهو ضمن الأنواع التي يتأخر موسم نضجها، يعد من التمور التي تستهلك في مرحلة الرطب وحتى مرحلة التمر.نوع من أنواع التمور والرطب التي اشتهرت به المدينة المنورة، تنضج في منتصف يونيو من كل عام وينتهي موسمها سريعًا، ذات شكل بيضاوي، ولون البسر أصفر والرطب بلون نصف بني ونصف أصفر، ولون التمر بني مصفر، وتأكل غالبًا نصف بلح ونصف تمر.هو نوع من أنواع التمور، تشتهر به محافظة الأحساء. وهو التمر الأشهر في الأحساء قديمًا.ويعتبر من أفضل أنواع التمور وأغناها غذائيًا، ويصنع من الرزيز السفسيف والدبس، كما يعتبر من التمور النادرة في الأحساء، بسبب زراعة العدد الأكبر من المزارعين تمر الخلاص، ويكتفي المزرعين بزراعة كمية قليلة من أصناف التمور الأخرى بما فيها تمر الرزيز.نوع من أنواع التمور في محافظة الأحساء، ويتوزع نخيله في مزارع واحة الأحساء وهو من النوع المخصص لإنتاج التمور فقط، يستخرج منها دبس التمر ويسمى "دبس حاتمي" ويستخدم في الحلويات والأطباق الشعبية في المنطقة.هو تمر ينتج في محافظة الأحسا.، ويعد من الأطعمة شديدة الحلاوة. ويتميز تمور الخلاص والرزيز والشيشيب بإنتاج 75% من الإنتاج الكلي للأحساء، حيث يشكل تمر الشيشي 50% من إنتاج السعودية للتمور.نوع من أنواع التمور في محافظة بيشة، يمثل %6.7 من أشجار النخيل حسب النوع على مستوى المملكة، بواقع 1,900,996 نخلة، يوجد منها 847,506 نخلة في بيشة.لذا يعد المنتج الأول للتمور في المحافظة.، وهو من أكبر التمور حجماً، وقد تغنى به الشعراء قديمًا، ونسبة السكر في هذا النوع أقل من الأنواع الأخرى. ويقام بمحافظة بيشة سنويا مهرجان للتمور يحمل اسمه.نوع من أنواع التمور التي تنتجها محافظة الخرج، يتميز بأن نفس الثمرة لها مزيج من اللونين الأحمر والأصفر، وذات شكل اسطواني، وأنه لايوجد فيه أي نسبة من السكر الأبيض، فقط يحتوي على سكر الفواكه وسكر العنب.يشتهر في منطقة نجد ويعد من أصناف النخيل الممتازة.نوع من أنواع التمور في منطقة الجوف، وتعد أشهر ماتتميز به المنطقة والمنتج الأول في سوق التمور بالجوف، وذلك لاحتوائها على نسبة من الفيتامينات، ولأنها تؤكل بحالاتها الثلاث "بسرًا، رطبًا أو تمرًا"، تنضج في نهاية شهر أغسطس من كل عام وهي آخر النخيل حصادًا في المنطقة.هو نوع من التِّمر في العراق. كما تشتهر به قرية العيص في السعودية، حيث ينتجه النخيل في موسم الصيف من كل عام.الغر أو الغرة أو الغراء، هو رطب ينتج في محافظة الأحساء، وفي محافظة الدلم في منطقة الرياض، وفي صحراء الربع الخالي في المملكة العربية السعودية.، ويعد رطب الغر من الأصناف المبكرة التي تنتج في الأحساء مع رطب رطب الطيار، والمجناز.تمر ينتج في محافظة القطيف ومحافظة الأحساء ومنطقة القصيم، وتؤكل ثماره الخنيزي على ثلاث مراحل وهي البسر والرطب والتمر، يتميز بقلة محتويات المواد القابضة، ويمتاز بالطعم والنكهة الجيدة، يستخدم في إنتاج الدبس.رطب ينتج في محافظة الأحساء. يعتبر من أول الأصناف جنيًا في المحافظة، ويستمر لمدة من 11 إلي 15 يومًا.يحصد في اليوم العاشر من شهر يونيو، حيث يقدر عدد نخيل أصناف الرطب من 3% إلي 5% من نخيل الأحساء.ويفضل أكله رطبًا.يتبع صنف الطيار من الأصناف المبكرة الغز والمجناز، ثم يظهر الأصناف المتوسطة، ثم يظهر الأصناف المتاخرة. وعند ظهور صنف الطيار يظهر بكميات قليلة ثم يتوافر كميات كبيرة منه. وتلعب درجة الحرارة دورًا هامًا في سرعة النضوج المبكر للرطب.شهل أو الشهل أو شهلة، هو تمر ينتج في محافظة الأحساء، وفي منطقة القصيم.شكل ثمرة الشهل بيضاوي، ولون الشهل في مرحلتي البسر والرطب أصفر محمر، ويتحول إلي اللون البني محمر في مرحلة التمر.ويتاخر نضج صنف شهل إلي نهاية الموسم في الفترة بين شهر مايو إلي شهر سيبتمبر. ويفضل جني ثمرة الشهل رطبًا لانها لا تصلح أن تكون تمرًا مع بعض الأنواع الأخري مثل الغر، والمجناز، والطيار، والتناجيب، والخطاب. ويصنف مع بعض الأنواع الأخري مثل أم رحيم، والهلالي، والصبو، والخصاب تحت اسم الاثايل.وشكل ثمرة الخصاب بيضاوي مستطيل، وينتج في محافظة الأحساء. ويُعتبر من التمور ذات اللون الأحمر في مرحلة البسر، وألياف النخلة متوسطة، لون الرطب في بني محمر، ويتميز لون التمر بني الغامق، ولون السعف أخضر مزرق، وتشمل النخلة علي عدد أشواك كثيره، ونوعية ثمار الخصاب من النوع الجيد، والجريد غليظ، والخوص عريض وطويل، وتتميز النخل بأنه مقاوم للملوحة، ومقاوم للجفاف، مقاوم للرطوبة.هو تمر ينتج في محافظتي الأحساء والقطيف، شكله أهليليجي إلي بيضاوي، ولون البسر أصفر ويوجد بها بعض اللون البرتقالي الداكن، ولون الرطب كهرماني، ويتحول في مرحلة التمر إلي بني.ينتج في وسط الموسم، وثمرة المرزبان متوسطة إلي كبيرة الحجم، يعتبر سنف المرزبان صنف شبه تجاري. يعتبر المرزبان أكثر الأصناف في دولة البحرين جيث قدرت نسبته ب13.2% من إنتاج البحرين للتمور. يتميز المرزبان بالدبس.هو تمر ينتج في محافظتي الأحساء والقطيف. يتميز بجودته، وبشكله البيضاوي، واللون الشبيبي في مرحلة البسر أصفر، واللون في المرحلة الرطب آهرماني واللون في مرحلة التمر آهرماني غامق.وتتميز نخلة الشبيبي بكثافة السعف، وسعف النخلة مرتفع لا ينحني إلي أسفل، وثمار صنف الشيبي متوسطة إلي كبيرة الحجم، ينضج الشبيبي في منتصف الموسم، وتعتبر جودة الثمار متوسطة الجودة