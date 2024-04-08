قبل استطلاع هلال شوال.. ماذا تعرف عن "تمير" أشهر مراصد المملكة؟

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أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بعملية رؤية الأهلة؛ لارتباطها بعبادات لدى المسلمين؛ وهي عملية تحري ورصد دخول الأشهر الهجرية؛ وفقًا للسنة القمرية.

وتتمتع المملكة بالعديد من المراصد الفلكية، لترائي الهلال خلال الأوقات المحددة لرصده بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الأشهر القمرية.

ومن أبرز تلك المراصد، سدير وتمير، ومراصد أخرى يتم فيها رصد الأهلة، بينها مراصد الرياض والمدينة المنورة والقصيم والظهران وشقراء وحائل وتبوك.

وأوكلت مهام ترائي الأهلة؛ للمحكمة العليا التي تقف على ضمان موثوقية الترائي من خلال معايير عدة منها المعيار الطبي، ويخضع المترائي لتجربة طويلة واختبار طبي لفحص حدة النظر، ثم تُعرض أوراقه على اللجنة الإشرافية الدائمة لرصد الأهلة بوزارة العدل المعتمدة بأمر سامِ ويتابع أعمالها وزير العدل.





آلية ترائي الأهلة



مرصد تمير



مهام مرصد تمير



وتتمثل آلية ترائي الأهلة؛ من خلال تولي المحكمة العليا ندب قضاة في مواقع الترائي بالمراصد المنتشرة في أنحاء المملكة، تحت إشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبحضور عدد من المتخصصين في علوم الفلك ورصد الأهلة؛ فيما يتم اختيار مواقع الترائي عبر عدة معايير؛ لتسهيل عملية الترائي بدقة، حيث يكون الترائي بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري القمري فإذا رؤي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين ولو بدقيقة واحدة فيكون الشهر ناقصًا أي 29 يومًا، وتكون تلك الليلة ليلة الشهر التالي.وفيما تتجه الأنظار إلى مراصد المملكة الفلكية مساء اليوم أثناء تحري هلال شهر شوال، يبرز الاهتمام على وجه التحديد بمرصد تمير، أحد أبرز المراصد المتحركة في المملكة لرؤية أهلة الأشهر الهجرية.ويقع المرصد بمركز تمير بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض. ومن أشهر المترائين فيه على مر السنوات: إبراهيم البرغش، ثم ابنه عبدالرحمن، ثم حفيده متعب.ويرتفع المرصد عن سطح البحر بـ658 م، ويقع علي ارتفاع 80 متر من سطح الأرض، وهو موقع مثالي لإنشاء المرصد.وتحيط به مناطق صخرية لا يثور منها أتربة أو غبار، كما تقع أنوار المدينة خلفه، مما يمثل بعداً مهمًا في عملية التحري؛ فكثيرًا ما تعذر رؤية الهلال لعدم صفاء الجو ولوجود أتربة عالقة به.وتم تأسيس المرصد عام 1436هـ بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رصد الأهلة بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.يهدف مرصد تمير في المقام الأول إلى رصد الأهلة كبقية المراصد الفلكية في المملكة، وإصدار التقويم الفلكي والحسابات الفلكية الدقيقة لبداية الشهور القمرية، كما يهدف إلي دراسة الأجرام السماوية المختلفة مثل الكواكب والنجوم والمجرات والمذنبات.وكانت المحكمة العليا قد دعت أمس الأحد عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.