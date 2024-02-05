في 6 خطوات.. كيف تجتاز مقابلات العمل بنجاح؟

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تشكل مقابلات العمل صعوبة لكثير من الناس عند التقدم لوظيفة محددة، حيث يبدو البعض مرتبكًا ويتعثر في التعريف بنفسه وقدراته ومهاراته على النحو الذي يضمن له الحصول عليها. اضافة اعلان



لكن يمكن عند الاستعداد الجيد لها أن تمثل فرصة مناسبة لتسليط الضوء بشكل أكبر على المعلومات في سيرتك الذاتية، وإبراز شخصيتك لصاحب العمل بالإضافة إلى مهاراتك وخبراتك.

فالدعوة لإجراء مقابلة تعني أن فريق التوظيف قام بمراجعة سيرتك الذاتية والتعرف على إمكاناتك، لكنهم يريدون معرفة المزيد عنك.





كيفية اجتياز المقابلة الشخصية

وقدم موقع indeed.com نصائح وأفكارًا لعرض أفضل مميزاتك ومؤهلاتك في المقابلة وزيادة فرصك في اكتساب الوظيفة المتقدم لها:1. إجراء بحث شاملابحث عن الشركة واكتشف رسالتها وقيمها والعمل الذي يتم إنجازه في القسم الذي تجري المقابلة معه.أظهر لمن يجري معك المقابلة أن لديك فهمًا للعمل أو معرفة بالصناعة أو بعض المعرفة بتوجه الشركة. واعرض كيف ستفيدهم مهاراتك وخبراتك في تحقيق أهدافهم.إذا كنت تعرف أسماء القائمين على المقابلة، فيمكنك البحث عنها على صفحات موظفي الشركة أو منصات الشبكات المهنية لفهم خلفياتهم بشكل أفضل وكيف يمكن أن تؤثر على قرارهم تجاهك.على سبيل المثال، قد تكتشف أن الشخص الذي يجري معك المقابلة بدأ في نفس المنصب الذي تجري معه المقابلة. يمكنك استخدام هذه المعلومات لطرح أسئلة عليه حول خبرته فيها وما هي المؤهلات الإضافية التي يعتقد أن الوظيفة تتطلبها.2. ارتد الملابس المناسبة للوظيفةإن ما ترتديه أثناء المقابلة يساعد القائم بإجراء المقابلة أو اللجنة على تحديد مدى احترافك ومدى ملائمتك لمكان العمل. اختر ملابس احترافية ومريحة لمساعدتك على الشعور بالثقة أثناء المقابلة.من الأفضل ارتداء الملابس التي تلبي قواعد اللباس القياسية للشركة. أثناء قيامك بالبحث عن الشركة، يمكنك أيضًا البحث عن صور موظفيها عبر الإنترنت لتحديد قواعد ازي الخاصة بهم.3. خذ وقتكقد يكون لديك العديد من المؤهلات التي ترغب في مناقشتها أثناء المقابلة، لكن عليك أن تأخذ نفسًا عميقًا قبل تقديم إجابتك، مما يساعدك على الاسترخاء وتنظيم أفكارك.تأكد من الاستماع إلى كل سؤال وطرحه بعناية أيضًا. حاول مناقشة المؤهلات الأكثر صلة بكل سؤال فقط للتأكد من أن إجاباتك موجزة.قم بتضمين واحدة أو اثنتين من المهارات والخبرات بشكل واضح وببطء في كل مرة للتأكد من أن القائم بإجراء المقابلة يفهم كل مؤهل.إذا لم تفهم سؤالاً ما، يمكنك طلب المزيد من التوضيح قبل الإجابة.يمكنك أيضًا أن تسأل ما إذا كنت قد أجبت على سؤال بشكل كامل للتحقق مما إذا كانت إجابتك تحتوي على تفاصيل كافية.4. إحضار دفتر وقلمفكّر في إحضار دفتر ملاحظات وقلم لتدوين الملاحظات أثناء المقابلة، بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين يجرون المقابلة، وأي شيء مهم ينشأ أثناء المحادثة.يمكن أن تظهر هذه الخطوة أنك مهتم بالتفاصيل ومنظم، بالإضافة إلى تزويدك بملاحظات للرجوع إليها لاحقًا، ومساعدتك في كتابة مذكرة الشكر الخاصة بك بعد المقابلة. أثناء تدوين الملاحظات، حافظ على تواصلك مع الشخص الذي يجري المقابلة.5. استخدم الحقائق والأرقام لإظهار إنجازاتكعندما تجيب على أسئلة حول ما حققته في الوظائف السابقة، استخدم البيانات لعمل نسخة احتياطية من بياناتك.على سبيل المثال، إذا كانت لديك خبرة في مجال المبيعات، اشرح أنك كنت مسؤولاً عن زيادة المبيعات بنسبة 20 في المئة في هذه الوظيفة.إذا كنت قد حققت نجاحًا مع العملاء السابقين، قدم تفاصيل عن تعليقاتك الإيجابية وكيف كان تقييم رضا العملاء الخاص بك أعلى من المتوسط باستمرار.6. كن مستعدًا للأسئلة الصعبةقم بمراجعة بعض أسئلة المقابلة الأكثر شيوعًا وصعوبة لإعداد إجابات جيدة خلال المقابلة.يمكن أن تساعدك هذه الخطوة على الشعور بثقة أكبر في إجاباتك والحصول على فكرة أفضل عن المؤهلات التي يمكنك تسليط الضوء عليها طوال المقابلة.فيما يلي بعض الأسئلة التي قد تفكر في التخطيط لها:



ما هي أكبر نقطة ضعف لديك؟

حدد نقطة الضعف المهنية واشرح كيف تعمل أو عملت بالفعل على تحسينها أو تخطط لذلك إذا تم اختيارك لهذه الوظيفة.على سبيل المثال، إذا كنت تواجه صعوبة في إدارة الوقت، اشرح كيف قمت بالعمل على يساعدك في الالتزام بالمواعيد النهائية ومراقبة وقتك أثناء العمل.





لماذا تترك وظيفتك الحالية؟

قدم إجابة صادقة قدر الإمكان، ركز على الطريقة التي تريد بها تطوير حياتك المهنية، أو تعلم مهارات جديدة أو إكمال التدريب للحصول على مؤهلات أكثر تقدمًا.





حدثني عن نفسك؟

يمثل هذا السؤال فرصة لك لعرض سماتك الشخصية الأكثر صلة، وتسليط الضوء على ما يجعلك مرشحًا قويًا للوظيفة التي تقدمت لها. ناقش ثلاث أو أربع من سمات شخصيتك واشرح كيف يمكن أن تساعدك على النجاح فيها.ناقش الوقت الذي تغلبت فيه على التحدي في العمل. حدد عقبة معينة واجهتها في الماضي، والإجراءات البناءة التي اتخذتها لحلها.اشرح الموقف وسبب الشكوى، وما هي الخطوات التي اتخذتها لعلاجها وكيف تعاملت معها وقمت بحلها، مع التأكد من عدم تكرارها مرة أخرى.





7. قم بإعداد أسئلتك الخاصة

نصائح إضافية للتحضير للمقابلة

يسأل العديد من القائمين على المقابلة ما إذا كانت لديك أي أسئلة قرب نهاية المقابلة؟من المفيد دائمًا أن يكون لديك بعض الأسئلة ذات الصلة لمساعدتك في معرفة المزيد عن الوظيفة والشركة، مما يوضح أنك مستعد وتفكر في الوظيفة بعناية.فيما يلي بعض الأمثلة:ما الذي يتطلبه النجاح في هذه الوظيفة؟ما هو التحدي الأكبر الذي يواجه قسمك الآن؟مع من سأعمل؟ما هي فرص التطوير المهني في هذه الوظيفة ؟كيف تقيم أداء هذه الوظيفة؟هل يمكنك إعطاء بعض الأمثلة على نوع المشاريع التي سأعمل عليها؟بالإضافة إلى قدرتك على طرح الأسئلة في النهاية، قد تجد أن المحادثة تؤدي إلى سؤال أو عدد قليل من الأسئلة أثناء المقابلة.فيما يلي بعض النصائح الإضافية لمساعدتك على إجراء المقابلة والنجاح فيها:يمكنك الوصول مبكرًا لتجميع أفكارك الأمر.قم بتقييم ما إذا كنت تريد هذه الوظيفة وما إذا كنت مناسبًا لها، تمامًا كما يحدد القائم بالمقابلة مدى ملائمتك لها.تناول الطعام قبل المقابلة للتأكد من أنك مرتاح قدر الإمكان.أرسل رسالة متابعة أو شكر عبر البريد الإلكتروني بعد المقابلة لإظهار تقديرك لوقتهم واهتمامهم.تدرب على تقديم إجاباتك من خلال مقابلة وهمية مع صديق أو زميل عمل أو معلم.