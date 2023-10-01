في يومها العالمي.. تعرف على أشهر 8 أنواع من مشروب القهوة في العالم

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تعد القهوة المشروب الأكثر شهرة في العالم، والمحبب للكثير من الناس، وتحضر القهوة من حبوب البن المحمصة والمطحونة، وتتنوع طرق تحضيرها وإضافاتها حسب الثقافات والأذواق. اضافة اعلان

ويعتبر اليوم العالمي للقهوة مناسبة للاحتفال بمشروب القهوة في جميع أنحاء العالم، وأول تاريخ رسمي لهذا اليوم هو 1 أكتوبر 2015، عندما أعلن عنه في ميلان ووافقت عليه المنظمة الدولية للقهوة.





التجارة العادلة للقهوة





نوعان رئيسان من حبوب القهوة



وقد استغل هذا اليوم أيضًا للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن، وتتطوع العديد من شركات القهوة بتقديم أكواب مجانية ومخفضة بهذا المناسبة.ورصدت "ميرور" البريطانية أشهر أنواع مشروبات القهوة في العالم وجاءت كالتالي:هناك نوعان رئيسان من حبوب القهوة: الأرابيكا والروبوستا، فالنوع الأول يحتوي على نسبة أقل من الكافيين وتمتاز بمذاق لذيذ، ويزرع هذه النوع في المناطق الجبلية في إثيوبيا والبرازيل والمكسيك.أما الروبوستا تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين وتمتاز بمذاق مر وجسم كثيف، تزرع هذه الحبوب في مناطق معينة كالفيتنام والبرازيل والهند وإندونيسيا.





أنواع مشروبات القهوة في العالم

الإسبرسو





الكابتشينو





اللاتيه





الأمريكانو





الموكا





الفلات وايت





الماكياتو





القهوة التركية



قهوة إيطالية سوداء ثقيلة تحضر بغلي القهوة مع القليل من الماء تحت ضغط عالٍ. تُستخدم هذه القهوة كأساس للعديد من المشروبات الأخرى.قهوة شهيرة تحضر بمزج كمية متساوية من الإسبريسو مع الحليب المركز، وتغطّى بطبقة من رغوة الحليب، حيث يمكن إضافة بعض النكهات لها مثل الفانيلا أو الشوكولاتة.قهوة لذيذة تحضر بمزج كمية من الإسبريسو مع كمية كبيرة من الحليب، وتغطّى بطبقة رقيقة من رغوة الحليب.قهوة سوداء تحضر بإضافة كمية من الماء الساخن إلى كمية من الإسبريسو، حيث تُشرَب هذه القهوة دافئة أو باردة.قهوة حلوة تحضر بمزج قهوة اللاتيه مع شراب أو صوص الشوكولاتة، وتزين بطبقة من رغوة الحليب أو الكريمة.قهوة جديدة تحضر بصب كمية صغيرة من رغوة الحليب على كمية من الإسبريسو. تختلف هذه القهوة عن قهوة اللاتيه بأنها أقل حلاوة وأكثر كثافة.قهوة بسيطة تحضر بإضافة كمية قليلة من رغوة الحليب إلى كمية من الإسبرسّو، تشرب هذه القهوة سادة أو مع السكر.قهوة مشابهة للقهوة العربية، لكنها تحضر بإضافة السكر إلى الماء قبل غلي القهوة، تقدم هذه القهوة في فناجين صغيرة، وتزين بطبقة من رغوة القهوة.