في يومها العالمي.. تعرف على أشهر 8 أنواع من مشروب القهوة في العالم

تعد القهوة المشروب الأكثر شهرة في العالم، والمحبب للكثير من الناس، وتحضر القهوة من حبوب البن المحمصة
والمطحونة، وتتنوع طرق تحضيرها وإضافاتها حسب الثقافات والأذواق.
ويعتبر اليوم العالمي للقهوة مناسبة للاحتفال بمشروب القهوة في جميع أنحاء العالم، وأول تاريخ رسمي لهذا اليوم هو 1 أكتوبر 2015، عندما أعلن عنه في ميلان ووافقت عليه المنظمة الدولية للقهوة.
وقد استغل هذا
اليوم أيضًا للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي
البن، وتتطوع العديد من شركات القهوة بتقديم أكواب مجانية ومخفضة بهذا المناسبة.
التجارة العادلة
للقهوة
ورصدت "ميرور" البريطانية أشهر أنواع مشروبات القهوة في العالم وجاءت كالتالي:
هناك نوعان
رئيسان من حبوب القهوة: الأرابيكا والروبوستا، فالنوع الأول يحتوي على نسبة أقل
من الكافيين وتمتاز بمذاق لذيذ، ويزرع هذه النوع في المناطق الجبلية في إثيوبيا
والبرازيل والمكسيك.
نوعان رئيسان من حبوب القهوة
أما الروبوستا تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين وتمتاز بمذاق مر وجسم كثيف، تزرع هذه الحبوب في مناطق معينة كالفيتنام والبرازيل والهند وإندونيسيا.