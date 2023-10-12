في اليوم العالمي.. 10 آليات للتصدي والتعامل مع الكوارث باحترافية

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أعلنت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن آليات التصدي والتعامل مع الكوارث باحترافية لضمان سلامة السكان.

جاء ذلك على صفحة المنظمة الرسمية في "إكس" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحدث من الكوارث. اضافة اعلان





10 آليات للتعامل مع الكوارث باحترافية





الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث





السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر





الاتفاق الدولي من الخسائر في الأرواح





استعراض منتصف المدة





الدراسة الاستقصائية العالمية





معلومات أساسية



1ـ بناء مجتمعات أكثر مقاومة للكوارث.2ـ وضع خطط تفعيل الاستجابة الإنسانية للمتضررين.3ـ تطوير أحدث تقنيات الرصد ونظم الإنذار المبكر للتنبؤ بالكوارث.4ـ تنمية قدرات الجمعيات الوطنية للتصدي للأخطار.5ـ نشر ثقافة الوقاية من الكوارث والتأهب لها.6ـ إذكاء الوعي بالممارسات الفعالة لتقليل التعرض لمخاطر الكوارث.7ـ التحول من ثقافة التعايش مع الخطر إلى تكامل المسؤولية للتصدي له.8ـ تعزيزي إسهام الفرد في منع الممارسات المضرة بالبيئة.9ـ اجراء التجارب الوهمية الافتراضية لتنفيذ خطط التأهب للكوارث.10ـ التعامل مع الكوارث باحترافية لضمان سلامة السكان.يعد اليوم الدولي للحد من الكوارث هذا العام فرصة للنظر في العلاقة القائمة بين الكوارث وعدم المساواة. فالكوارث وعدم المساواة هما وجهان لعملة واحدة، وكل منهما تعزز الأخرى.والتفاوت في القدرة على الوصول إلى الخدمات يجعل الفئات الأكثر ضعفًا عرضة لخطر الكوارث، في حين أن آثار الكوارث تؤدي إلى تفاقم أوجه التفاوت وتدفع بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى براثن الفقر.ومعظم البلدان الأكثر عرضة لخطر الكوارث هي ضمن البلدان التي تحتوي على أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني.ويشجع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الناس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسر دائرة الكوارث وأوجه التفاوت المتزايدة.وتعمل وكالة الأمم المتحدة على رفع مستوى الوعي حول مسألة التفاوت الوحشي الناجم عن الكوارث، وتدعو إلى مكافحتها من أجل مستقبل يتسم بالقدرة على الصمود، وهو موضوع الاحتفال لعام 2023.ويتوافق هذا الموضوع مع إطار سينداي، وهو الاتفاق الدولي لمنع والحد من الخسائر في الأرواح وسبل العيش والاقتصادات والبنى التحتية الأساسية.وتتضمن المعاهدة سبعة أهداف عالمية و38 مؤشرًا لقياس التقدم المحرز، وهي مكملة لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ، ويسعى كلا الإطارين إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وتجري احتفالية عام 2023 مباشرة بعد استعراض منتصف المدة لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2023 إعلانًا سياسيًا لتسريع العمل في تعزيز القدرة على مواجهة الكوارثإن الكوارث خطر يهدد الجميع، ولكنها تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة لا بسبب الإعاقات الفردية، ولكن بسبب الحواجز المجتمعية.ويعمل برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على إدماج منظور الإعاقة وكلف بإجراء أول دراسة استقصائية عالمية حول الإعاقة والكوارث في عام 2013. وفي أكتوبر، ستنشر الوكالة نتائج الاستقصاء المحدث.بدأ اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث في عام 1989، بعد دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم واحد لتعزيز ثقافة عالمية للتوعية بالمخاطر والحد من الكوارث.ويحتفل باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث في 13 أكتوبر من كل عام الهدف من الاحتفال هو توعية الناس بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث.