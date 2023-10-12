الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

في اليوم العالمي.. 10 آليات للتصدي والتعامل مع الكوارث باحترافية

اليوم العالمي الكوارث
اليوم العالمي للحد من الكوارث
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن آليات التصدي والتعامل مع الكوارث باحترافية لضمان سلامة السكان.
جاء ذلك على صفحة المنظمة الرسمية في "إكس" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحدث من الكوارث. اضافة اعلان


10 آليات للتعامل مع الكوارث باحترافية

1ـ بناء مجتمعات أكثر مقاومة للكوارث.
2ـ وضع خطط تفعيل الاستجابة الإنسانية للمتضررين.
3ـ تطوير أحدث تقنيات الرصد ونظم الإنذار المبكر للتنبؤ بالكوارث.
4ـ تنمية قدرات الجمعيات الوطنية للتصدي للأخطار.
5ـ نشر ثقافة الوقاية من الكوارث والتأهب لها.
6ـ إذكاء الوعي بالممارسات الفعالة لتقليل التعرض لمخاطر الكوارث.
7ـ التحول من ثقافة التعايش مع الخطر إلى تكامل المسؤولية للتصدي له.
8ـ تعزيزي إسهام الفرد في منع الممارسات المضرة بالبيئة.
9ـ اجراء التجارب الوهمية الافتراضية لتنفيذ خطط التأهب للكوارث.
10ـ التعامل مع الكوارث باحترافية لضمان سلامة السكان.


الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث

يعد اليوم الدولي للحد من الكوارث هذا العام فرصة للنظر في العلاقة القائمة بين الكوارث وعدم المساواة. فالكوارث وعدم المساواة هما وجهان لعملة واحدة، وكل منهما تعزز الأخرى.
والتفاوت في القدرة على الوصول إلى الخدمات يجعل الفئات الأكثر ضعفًا عرضة لخطر الكوارث، في حين أن آثار الكوارث تؤدي إلى تفاقم أوجه التفاوت وتدفع بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى براثن الفقر.


السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر

ومعظم البلدان الأكثر عرضة لخطر الكوارث هي ضمن البلدان التي تحتوي على أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني.
ويشجع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الناس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسر دائرة الكوارث وأوجه التفاوت المتزايدة.
وتعمل وكالة الأمم المتحدة على رفع مستوى الوعي حول مسألة التفاوت الوحشي الناجم عن الكوارث، وتدعو إلى مكافحتها من أجل مستقبل يتسم بالقدرة على الصمود، وهو موضوع الاحتفال لعام 2023.


الاتفاق الدولي من الخسائر في الأرواح

ويتوافق هذا الموضوع مع إطار سينداي، وهو الاتفاق الدولي لمنع والحد من الخسائر في الأرواح وسبل العيش والاقتصادات والبنى التحتية الأساسية.
وتتضمن المعاهدة سبعة أهداف عالمية و38 مؤشرًا لقياس التقدم المحرز، وهي مكملة لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ، ويسعى كلا الإطارين إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


استعراض منتصف المدة

وتجري احتفالية عام 2023 مباشرة بعد استعراض منتصف المدة لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2023 إعلانًا سياسيًا لتسريع العمل في تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث


الدراسة الاستقصائية العالمية

إن الكوارث خطر يهدد الجميع، ولكنها تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة لا بسبب الإعاقات الفردية، ولكن بسبب الحواجز المجتمعية.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على إدماج منظور الإعاقة وكلف بإجراء أول دراسة استقصائية عالمية حول الإعاقة والكوارث في عام 2013. وفي أكتوبر، ستنشر الوكالة نتائج الاستقصاء المحدث.


معلومات أساسية

بدأ اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث في عام 1989، بعد دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم واحد لتعزيز ثقافة عالمية للتوعية بالمخاطر والحد من الكوارث.
ويحتفل باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث في 13 أكتوبر من كل عام الهدف من الاحتفال هو توعية الناس بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث.

اقرأ أيضا

2285521-1404395324
1:01 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

لهذه الأسباب.. الأمم المتحدة تختار الرياض لاستضافة منتدى حوكمة الإنترنت

أمطار المملكة 7
1:01 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق

IMG_2567
10:39 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الطرق والآليات.. كيف يحافظ مختبر المسجد الحرام على صحة ضيوف الرحمن؟

czo1NzoiaHR0cDovL3d3dy5wcmVzc2JlZS5uZXQvaW1hZ2VzL25ld3MvMTAtMDktMjMtNjk3MjQ1MzYuanBnIjs=
1:57 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

اعرف نسبتك.. "الموارد البشرية" تكشف عن جدول استحقاق الضمان بعد الزيادة

اقرأ أيضا

"الإنذار الأحمر".. "الأرصاد" يحذر 10 مناطق من أمطار وأتربة حتى 9 مساءً

دبلوماسية مكثفة من المملكة لوقف الحرب على غزة

الفئات والمبالغ... خريطة رواتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد الزيادة

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق

بشرى.. نهاية قرود البابون في مدن المملكة بهذا التوقيت

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

البريد السعودي سبل
6:23 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

البريد السعودي "سبل" الأول عربيًا وضمن أفضل 50 مشغلاً بالعالم (فيديو)

رياح نشطة
1:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

جو-العمل-المثالي
9:00 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وداعًا للمشاكل الوظيفية.. أهم 10 خطوات لخلق بيئة عمل مثالية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
2:22 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

توجيهات عاجلة من خادم الخرمين.. تفاصيل تمديد الدعم الإضافي واستمرار حساب المواطن ورفع الحد الأدنى لمعاش الضمان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

2285521-1404395324
1:01 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

لهذه الأسباب.. الأمم المتحدة تختار الرياض لاستضافة منتدى حوكمة الإنترنت

أمطار المملكة 7
1:01 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق

اليوم العالمي الكوارث
12:54 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

في اليوم العالمي.. 10 آليات للتصدي والتعامل مع الكوارث باحترافية

اختبار القدرة المعرفية
11:56 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

التقديم على الوظائف التعليمية هل يلزمه اختبار القدرة المعرفية؟

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
11:49 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

"تقويم التعليم" تطرح معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب

واتساب
11:46 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

محادثة "واتساب" تثبت حق خليجي في 87 ألف درهم