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في احتفالية اليوم الوطني.. 4 أوامر للملك المؤسس

اليوم الوطني
احتفالات اليوم الوطني
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تحتفل المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام، بيومها الوطني، الذي يوافق ذكرى إعلان توحيدها وتسميتها بالمملكة العربية السعودية.اضافة اعلان
واعتمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا اليوم يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.
ويوافق هذا اليوم إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

4 أوامر لمؤسس المملكة

وعلى خلاف المعلن من أن ذلك يمثل البداية الفعلية الاحتفال باليوم الوطني، بعد أن قرر الملك عبدالله اعتماده إجازة رسمية، كشفت وثيقة نشرت في عام 2005 عن أن مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود أمر بمنح هذا اليوم عطلة قبل 57 عامًا.
الوثيقة تكشف عن توجيهات واضحة من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بالاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، وتتضمن توزيع الطعام والكسوة على الأيتام والعجزة، وفتح المطاعم أمام فقراء الشعب احتفاءً بهذه المناسبة.
الوثيقة التي نشرتها صحيفة "الوطن" والصادرة في 9-9-1369هـ، تنص على أنه في ذكرى 50 عامًا من دخول الملك عبدالعزيز للرياض وتأسيس المملكة فقد وُضع برنامج بالذكرى الذهبية وإبلاغ جهات الاختصاص بما يلي:
1- تحتفل هذه البلاد بهذا اليوم السعيد، ويستقبل الأمراء في جميع أنحاء المملكة التهاني نيابة عن جلالة الملك.
2- يوزع في ذلك اليوم على سائر الأيتام والعجزة غداء خاص ممتاز وكسوة خاصة منحة من جلالة الملك المعظم.
3- تفتح مطاعم خاصة في كل بلدة من المملكة يرتادها من يشاء من فقراء الشعب لتناول الطعام في ذلك اليوم.
4- تعطل الدوائر والمدارس وتختتم الوثيقة بمناشدة الجهات المعنية بتنفيذ ما يخصها من البرنامج.
وقال المواطن الذي يحتفظ بتلك الوثيقة التي نشرتها الصحيفة، وهو مساعد التربية والتعليم في النماص علي بن محمد العسبلي أنه احتفظ بها إيمانًا بأهميتها ووضوحها حيث تؤكد حرص الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله على شعبه.

محطات مهمة في مسيرة توحيد المملكة 

كانت البداية عندما خرج الملك عبد العزيز آل سعود من الكويت على رأس حملة صغيرة من 60 رجلاً من أقاربه وأنصاره صوب الرياض لينجح في السيطرة عليها، فبايعه أهلها في 15 يناير عام 1902.
وفي عام 1913، استطاع الملك عبدالعزيز السيطرة على الأحساء التي كانت في قبضة العثمانيين وقتذاك.
وفي عام 1921 نجحت حملة بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود في السيطرة على عسير.
وفي سبتمبر عام 1921، استطاع الملك عبدالعزيز دخول حائل، ليبسط سلطته تمامًا على نجد. 
ونجح في دخول الطائف ومكة عام 1924، ولاحقًا ضم جدة في عام 1925. 
وفي عام 1926 تمت مبايعة الملك عبدالعزيز ملكًا على الحجاز في المسجد الحرام بمكة المكرمة. 
ليصبح لقبه ملك الحجاز وسلطان نجد ليستمر ذلك حتى 23 سبتمبر عام 1932 عندما تم إعلان قيام المملكة العربية السعودية.

الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس السعودي


يختلف اليوم الوطني عن يوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام.
إذ يحيي اليوم الوطني ذكرى المرسوم الملكي الذي أعلنه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، بتوحيد المملكة في 23 سبتمبر 1932.
في حين يعود "يوم التأسيس" إلى ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل حوالي ٣٠٠ عام، حين تولى الإمام محمد بن سعود حكم مدينة الدرعية في منتصف سنة ١٧٢٧.

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