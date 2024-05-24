على بعد 40 سنة ضوئية .. اكتشاف كوكب جديد قد يكون صالحًا للحياة

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اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، كوكبًا يشبه الأرض على بعد 40 سنة ضوئية، ويمكن أن يكون مرشحًا واعدًا لاستضافة الحياة البشرية.

ويوصف الكوكب، المسمى Gliese 12 b، بأنه أصغر قليلاً من كوكب الأرض وتقدر درجة حرارة سطحه بـ 40 درجة مئوية - على افتراض أنه لا يحتوي على غلاف جوي.

ويقع الكوكب داخل المنطقة الصالحة للسكن مباشرة، وهي المسافة من النجم التي يمكن أن يتواجد فيها الماء السائل على أسطح الكواكب التي تدور حولها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".





تكوين المياه على سطحه



هل يكون قابلاً للسكن؟



الغلافه الجوي لكوكب Gliese 12 b



ويخطط علماء الفلك الآن لتحليل هذا الكوكب لتحديد ما إذا كان لديه غلاف جوي مشابه للأرض، مما قد يكشف ما إذا كان يمكنه الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة لتكوين الماء على سطحه، وهو مركب أساسي لدعم الحياة.وتم تصنيف الكوكب المكتشف على أنه "أقرب كوكب بحجم الأرض وعبوره ومعتدل حتى الآن"، وهو مرشح للاستكشاف المستقبلي بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة "ناسا" والذي تبلغ تكلفته 9.5 مليار دولار.وعادة ما يتم إجراء هذه الاكتشافات باستخدام "طريقة العبور"، عندما يعبر الكوكب أمام نجمه، مما يتسبب في انخفاض سطوعه.وأثناء عبور الكوكب الخارجي، يمر الضوء الصادر من النجم عبر غلافه الجوي، ويمتص بعض الأطوال الموجية مما يطلق جزيئات الغاز التي يمكن للتلسكوبات، مثل جيمس ويب، اكتشافها.ووجد الفريق أن مدار هذا الكوكب أكثر إحكامًا بكثير من مدار الأرض، مما يعني أنه يعبر نجمه القزم الأحمر البارد، المسمى Gliese 12، في كثير من الأحيان ويكمل دورة واحدة كل 12.8 يومًا.وقال شيشير دولاكيا، طالب الدكتوراه في جامعة هارفارد، ومركز الفيزياء الفلكية بجامعة جنوب كوينزلاند في أستراليا: "يمثل Gliese 12 b أحد أفضل الأهداف لدراسة ما إذا كانت الكواكب بحجم الأرض التي تدور حول نجوم باردة يمكنها الاحتفاظ بغلافها الجوي، وهي خطوة حاسمة لتعزيز فهمنا لقابلية السكن على الكواكب عبر مجرتنا".وتبلغ المسافة التي يبعدها الكوكب الخارجي عن نجمه القزم سبعة بالمئة فقط من المسافة بين الأرض والشمس، مما يوفر له طاقة أكبر بمقدار 1.6 مرة.وتعتمد الظروف الصالحة للسكن فيه على ما إذا كان لديه نفس نوع الغلاف الجوي الموجود على الأرض، مما يجعل درجة حرارته أقرب إلى متوسط 15 درجة مئوبة الموجودة على كوكبنا.وأوضح دولاكيا أن "الغلاف الجوي يحبس الحرارة، ويمكن أن يغير درجة حرارة السطح الفعلية بشكل كبير، اعتمادًا على النوع. نحن نقتبس درجة حرارة التوازن للكوكب، وهي درجة الحرارة التي سيكون عليها الكوكب إذا لم يكن لديه غلاف جوي".وقارن الفريق ، الكوكب المكتشف بكوكب الزهرة، وأفادوا أنه بنفس الحجم تقريبًا ويتلقى طاقة أقل قليلاً من نجمه - حوالي 85 بالمئة.ولكن نظرًا لأن كوكب الزهرة لا يمتلك غلافًا جويًا يحجب أشعة الشمس الضارة، فقد طور ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 400 مئوية.وقالت لاريسا باليثورب، طالبة الدكتوراه في جامعة إدنبرة وكلية لندن الجامعية: "الأرض صالحة للسكن، ولكن ايس كوكب الزهرة بسبب فقدانه الكامل للمياه".وأضافت: "نظرًا لأن Gliese 12 b يقع بين الأرض والزهرة من حيث درجة الحرارة، فإن غلافه الجوي يمكن أن يعلمنا الكثير عن مسارات قابلية السكن التي تتخذها الكواكب أثناء تطورها".وأحد العوامل المهمة لفهم ما إذا كان الكوكب صالحًا للسكن هو النظر إلى مستوى العواصف المنبعثة من نجمه.وعادةً ما تكون النجوم القزمة الحمراء نشطة مغناطيسيًا، مما يجعلها تطلق توهجات متكررة من الأشعة السينية التي يمكن أن تدمر الغلاف الجوي.