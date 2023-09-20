علماء: حرارة 2023 سبب العواصف والأعاصير والزلازل.. وهذه روشتة الوقاية

أ أ

سلطت الفيضانات والعواصف والزلازل الأخيرة الضوء على تقلبات الطقس خلال هذا العام الذي كان مليئًا بكل أنواع الكوارث الطبيعية. اضافة اعلان

بدأت بأعنف حرائق الغابات في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن من الزمن، والتي اجتاحت مدينة لاهاينا في هاواي.





إعصار ليبيا وزلزال المغرب





المقارنة مع طقس السنوات الأخيرة





الحراة الشديدة وراء الظواهر الجوية





عواقب مميتة للطقس





إجهاد القلب والأوعية الدموية





حرائق الغابات





ظروف أكثر جفافًا





درجات حرارة البحر





الأمطار الموسمية في الهند





تجنب أسوأ آثار لتغير المناخ





يوليو الأسوأ





تدابير ضرورية



وهطلت أمطار غزيرة في ليببا بكميات نادرًا ما شهدتها البلاد، مما أدى إلى فيضانات عنيفة، دمرت ربع مدينة درنة.وضرب زلزال دولة المغرب الشقيقة، وتسبب في أضرار بشرية ومادية كبيرة، كما ضربت الحرارة الشديدة أوروبا، حيث حطمت عدة دول درجات الحرارة القياسية.وحتى بالمقارنة مع الظواهر الجوية القاسية التي اشتدت في السنوات الأخيرة، كان هذا الموسم استثنائيًا، حيث تميز بالحرارة التاريخية والحرائق والعواصف.كل ما حدث يؤكد التقارير التي قالت إن صيف 2023 هو الأكثر سخونة في التاريخ المسجل في نصف الكرة الشمالي.ويقول العلماء إن الحرارة الشديدة، إلى جانب الظواهر الجوية الأخرى، أسهمت في العواصف المحيطية الملحمية وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف هذا الصيف.ويحذر الخبراء من أن استمرار حرق الوقود الأحفوري سيؤدي إلى درجات حرارة تكسر الأرقام القياسية للحرارة هذا العام، مما فرض تكاليف صحية واقتصادية واسعة النطاق.سجلت درجات الحرارة في الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، وشمال إفريقيا، والشرق الأوسط، أرقاماً قياسية، وكانت العواقب مميتة بالنسبة لبعض أولئك الذين لا يستطيعون الهروب من الحرارة.وكانت الفترة من يونيو إلى أغسطس هي أكثر فترة ثلاثة أشهر سخونة في العالم في التاريخ المسجل، ووصل متوسط درجة الحرارة العالمية في يوليو أكثر من درجتين فهرنهايت، أكثر سخونة من متوسط القرن الماضي.في أجزاء كثيرة من العالم، كانت الحرارة الشديدة مصحوبة برطوبة عالية، مما قد يسبب ارتفاعات خطيرة في درجة حرارة الجسم وإجهاد القلب والأوعية الدموية.وفي الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وصلت درجة حرارة «البصيلة الرطبة»، وهي مقياس للحرارة التي تشمل الرطوبة، إلى مستويات يعتبرها العلماء أنها قد تكون مميتة.واندلعت حرائق غير مسبوقة في ظروف الصيف القاسية، وفي أسوأ موسم لها على الإطلاق، ضاعفت كندا رقمها القياسي السابق لانبعاثات الكربون الناجمة عن حرائق الغابات.وسجلت اليونان أقوى موجة من انبعاثات حرائق الغابات على الإطلاق، وفي المحيط الهادئ أصبح الحريق الذي اندلع في جزيرة ماوي بهاواي، هو أشد حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى خلق ظروف أكثر جفافًا، مما يسمح للحرائق بالاشتعال بسهولة أكبر، والانتشار بشكل أسرع، والاحتراق بشكل أكثر كثافة.وأدت حرائق هذا الصيف إلى حرق عشرات الملايين من الأفدنة في الولايات المتحدة والجزائر وكندا واليونان، مما أدى إلى تعريض مئات الملايين من الناس لجزيئات سامة محمولة جوًا.كما حطمت درجات حرارة البحر أرقامًا قياسية هذا الصيف، حيث قدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن أكثر من 40% من محيطات العالم تشهد ما يسمى بموجة الحرارة البحرية.وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى هطول أمطار قياسية في جميع أنحاء العالم، حيث أدى إعصار البحر الأبيض المتوسط الأكثر دموية على الإطلاق إلى سقوط أمطار قياسية في ليبيا.وتسببت الأمطار الموسمية في الهند في مقتل أكثر من 100 شخص، وفي الولايات المتحدة، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث أسوأ فيضانات في ولاية فيرمونت منذ قرن من الزمان.وتواجه بلدان مثل شيلي وتلك الواقعة في القرن الإفريقي أسوأ حالات الجفاف منذ عقود من الزمن. ويقول العلماء إن الحرارة جعلت الجفاف في القرن الإفريقي أكثر احتمالاً بمئة مرة.ويقول الخبراء إن تجنب أسوأ آثار تغير المناخ سيتطلب الحد من هذه الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) على الأكثر.ولكن مع استمرار ارتفاع الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، يقول العلماء إن العالم سوف يتجاوز هذا المعيار في السنوات القليلة المقبلة.وكان يوليو 2023 أول شهر كامل يتجاوز حد 1.5 درجة مئوية، بينما شهد معظم سكان العالم ظروف الصيف، مما يقدم معاينة لارتفاع درجة حرارة العالم.ويتفق العلماء على أن أفضل إستراتيجية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري هي وقف تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.وهناك تدابير يمكن أن تخفف من آثار الحرارة الشديدة، منها: إنشاء أنظمة للإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية، وزيادة تغطية الظل في المناطق الحضرية، وتطوير المحاصيل المتكيفة مع المناخ.إضافة إلى تعزيز التغطية التأمينية، وزيادة توافر مكيفات الهواء، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ.وتحمل هذه التدابير تكاليف أولية كبيرة، إلا أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أنه يمكن أن توفر المال على المدى الطويل من خلال الحد من تداعيات الكوارث.