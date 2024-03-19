عبادة ودعوة.. رمضان في كوريا الجنوبية يجذب اهتمام غير المسلمين

أ أ

يشير المؤرخون إلى أن أول اتصال بين كوريا والعالم العربي عن طريق التجارة الدولية جرى في حوالي عام 661 الميلادي في عصر مملكة شيلا المتحدة.





بداية وصول الإسلام إلى شبه الجزيرة الكورية



نشر الإسلام في كوريا الجنوبية



مسجد إتايوان سيول المركزي



مشروع إفطار الصائم



وفي القرنين الثالث عشر والرابع عشر، أي في نهاية عصر مملكة كوريو وبداية عصر مملكة تشوسون، وصل الإسلام إلى شبه الجزيرة الكورية، واتخذ بعض التجار المسلمين منها مكانًا دائمًا لهم للإقامة، ونشطوا في الدعوة له.وأسهمت مشاركة الجنود المسلمين في الحرب الأهلية الكورية في عام 1950، في إقبال المئات من الكوريين على اعتناق الإسلام.وفي ذلك الوقت، أرسلت الأمم المتحدة قوات متعددة الجنسيات إلى كوريا الجنوبية كان من بينها قوات من تركيا، وكان إمام هذه القوات الشيخ عبد الرحمن.وشيدت القوات التركية مسجدًا في عام 1956، واعتنق 4000 كوري الإسلام، ثم أخد عدد المسلمين يتزايد، وتكون الاتحاد الإسلامي الكوري في عام 1963.واتجه عمر كيم جين كيو، زعيم اتحاد المسلمين الكوريين، مع صبري سو جونح كيل، إلى بعض الدول الإسلامية، بما فيها السعودية وباكستان في نوفمبر عام 1959، من أجل التعريف بالإسلام في كوريا وطلب مد العون.وفي السبعينيات، قدم المهندسون والعمال الكوريون إلى الشرق الأوسط، حيث بدأوا يهتمون اهتمامًا كبيرًا بالإسلام.ولهذا استشعر اتحاد المسلمين الكوريين أهمية الدعوة من أجلهم، وأسس مركزًا ومكتبًا فرعيًا له في مدينة جدة في مارس عام 1978، للدعوة للإسلام بين المهندسين والعمال الكوريين العاملين بالمملكة. وبلغ عدد الكوريين الذين اعتنقوا الإسلام حوالي 8 آلاف.وفي يوليو عام 1979، تم تأسيس مسجد خاص للمسلمين الكوريين ومكتب فرعي تابع للاتحاد في مجمع سام هو للبيوت في منطقة الزهرة بالكويت، لتعريف الكوريين المقيمين هناك بالإسلام.ونتيجة لذلك دخل حوالي 3 آلاف كوري الإسلام حتى يونيو عام 1984. أما في عام 1982 فقد تم تأسيس مكتب فرعي تابع للاتحاد في إندونيسيا للدعوة في أوساط الطلاب الكوريين الدارسين هناك.وحتى نهاية عام 1996، تم تأسيس خمس مساجد إسلامية، و6 مصليات إسلامية في مختلف المناطق الكورية. ويعتنق الآن حوالي 34 ألف مسلم من الكوريين الإسلام من بين 53 مليون كوري.ويتواجد المسلمون في ثلاث مناطق، في سيول، وفي بوسان، وفي بلدة كوانجو. ويوجد العديد من المسلمين الكوريين في الخارج، وعدد المسلمين في نماء مستمر.وخلال شهر رمضان، يزدحم مسجد إتايوان سيول المركزي بالمسلمين وغير المسلمين الذين يريدون معرفة دين الإسلام.ويعتبر المسجد الذي يقع في وسط سيول واحدًا من خمسة عشر مسجدًا في البلاد، فضلاً عن الغرف المخصصة للصلاة في المطار والجامعات والمتاجر الكبرى.وبدأ بناء المسجد في عام 1974 على قطعة أرض تبرعت بها الحكومة الكورية، وتم تمويل عملية البناء من قبل العديد من الدول الإسلامية وافتتح رسميًا عام 1976.يضم الطابق الأول من المسجد مكتب الاتحاد الإسلامي الكوري، وفي الطابق العلوي قاعة اجتماعات، ويوجد في الطابق الثاني مصلى الرجال؛ والطابق الثالث مصلى للنساء.ويعمل المسجد كمؤسسة تعليمية للأطفال حيث يساعد الأطفال على معرفة دينهم.ويقوم اتحاد المسلمين الكوريين بالتنسيق مع سفراء الدول العربية والإسلامية بإقامة مشروع إفطار الصائم يوميًا يحضره كل من يصلي المغرب في المسجد المركزي في سيول.ويتم الاعتماد في إعداد الطعام على مجزر الحلال الموجود في اتحاد المسلمين حيث يقوم بعملية الذبح وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.وإذا كان العرب والمسلمون اعتادوا على الإفطار الجماعي والدعوات والتزاور بين العائلات، فإن هذا الأمر يكاد يكون معدومًا بين العائلات المسلمة في كوريا.ويفتقد المسلمون في كوريا للأجواء الرمضانية المعتادة في الدول العربية والإسلامية، الأمر الذي يرجع ربما إلى قلة عددهم مقارنة بعدد السكان، وانفصال الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين عن النسيج الإسلامي.إذ يفتقد كثير منهم إلى المعلومات الكافية عن الإسلام، والتي من شأنها أن تعزز وتقوي صلتهم بدينهم، ومن بينهم من لا يعرف بالكاد عن شهر رمضان سوى أنه شهر للإمساك عن الطعام والشراب فقط!