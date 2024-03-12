عادة خاطئة يقع فيها كثيرون.. نصائح لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي خلال فترة الصيام

أ أ

يعاني البعض من آلام ومشكلات في الجهاز الهضمي خلال فترة الصيام بسبب اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة.

لذلك نصح الأطباء بعدة نصائح لتجنّب التلبكات المعوية والمعدية وتقليل الضغط على الجهاز الهضمي، كالتالي:

1- الابتعاد عن الوجبات الثقيلة أثناء فترة السحور.

2- استبدال الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات بأطعمة غنية بالألياف والبروتين.

3- تقسيم الوجبات خلال فترة الإفطار، وتناول كميات قليلة من الطعام مع كل وجبة.

4- شرب كميات كافية من الماء خلال فترة الإفطار لتجنب جفاف الجسم أثناء فترة الصيام.

5- الابتعاد عن المشروبات المنبهة كونها تسرّع عملية طرح السوائل من الجسم.

6- الابتعاد عن المشروبات الغازية التي تسبب النفخة وتحوي على كميات كبيرة من السكريات.



كيفية دعم الجهاز الهضمي وتحسين وظائفه:



الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان



أهمية استشارة الطبيب



- الإكثار من السلطات والخضار والفواكه الغنية بالألياف التي تحسّن عمل الأمعاء.- كما ينصح بالزبادي ومشتقات الألبان الغنية بالبكتيريا النافعة التي تحسن عمل الجهاز الهضمي بشكل عام.- عدم شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة أثناء السحور لتجنّب التلبكات في المعدة.- بعد تناول وجبة الإفطار بساعة تقريبا ينصح بالمشي أو القيام بتمارين رياضية خفيفة الأمر الذي يقل من نسب السكريات في الجسم ويساعد على تنشيط عميات الهضم.- كما ينصح بالابتعاد عن التدخين لما له من آثار سلبية على المعدة والأمعاء والجسم بشكل عام.في رمضان، يتغير نمط الطعام ونظام الصيام، مما قد يؤثر على صحة الجهاز الهضمي لبعض الأشخاص. هنا بعض النصائح لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان:1. تناول وجبة السحور:قم بتناول وجبة السحور قبل بدء صيام اليوم. اختر وجبة غنية بالألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة لتوفير الطاقة لجسمك طوال النهار. تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة التي يمكن أن تسبب الانزعاج المعوي.2. شرب السوائل بين الإفطار والسحور:حافظ على الترطيب الجيد خلال ساعات الليل من خلال شرب السوائل الكافية بين وجبة الإفطار ووجبة السحور. تجنب شرب الكميات الكبيرة في وقت واحد لتجنب الشعور بالانتفاخ والاضطراب المعوي.3. تناول وجبة الإفطار بشكل متوازن:اختر وجبة الإفطار بعناية وضمن توازن. يفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والمأكولات الحارة التي قد تسبب الحرقة والارتجاع المريئي.4. تجنب الأطعمة الثقيلة في وجبة الإفطار:قد يكون من الأفضل تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية في وجبة الإفطار. قد تؤدي هذه الأطعمة إلى الشعور بالإرهاق والثقل في المعدة أثناء فترة الصيام.5. تجنب الأطعمة المهيجة للمعدة:قد يكون من الأفضل تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المهيجة للمعدة مثل القهوة والشاي الأسود والمشروبات الغازية والتوابل الحارة. تجنب هذه الأطعمة في الإفطار، قد يساعد في تجنب الحرقة والاضطرابات المعوية.6. الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكر:يقبل الكثيرون على تناول الحلويات والمأكولات الغنية بالسكر خلال شهر رمضان. قم بتقليل تناول السكريات الصناعية واختر الفواكه الطازجة كبديل صحي.7. الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة:حاول تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة بين الإفطار والسحور، التي تحتوي على العديد من المواد الحافظة والدهون المشبعة. قم بتناول وجبات صحية محضرة في المنزل تحتوي على مكونات طازجة وصحية.8. ممارسة النشاط البدني:قم بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي بعد وجبة الإفطار. هذا يساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الانزعاج المعوي.10. الراحة والنوم الكافي:حاول الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد. النوم الجيد يلعب دورًا هامًا في صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في تجنب المشاكل المعوية.ومن المهم ألا تنسى أن كل جسم يختلف عن الآخر ولذلك قد تحتاج إلى تجربة بعض الأطعمة والعادات ومراقبة كيف يستجيب جسمك.إذا كنت تعاني من مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة أو الشديدة، يجب عليك استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي تغييرات في نظامك الغذائي أو أسلوب حياتك.