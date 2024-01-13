عاجل.. 5 إجراءات لتحقيق الانضباط المدرسي مع العودة للدراسة.. ماذا عن دور أولياء الأمور؟

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يؤكد الخبراء على أهمية الدور الفاعل لأولياء الأمور في تحقيق الانضباط المدرسي مع العودة للدراسة غداً الأحد.





تحقيق الانضباط المدرسي اضافة اعلان



الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي



ومن المقرر أن يعود الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة غدا الأحد، بعد إجازة مدتها 10 أيام في منتصف الفصل الثاني.وفي هذا السياق، استعرضت وزارة التعليم ممثلةً في إدارة تعليم جدة، الإجراءات التي تُشكّل دور أولياء أمور الطلبة في تحقيق الانضباط المدرسي، ومنها تعريف الأبناء بأهميته.وأوضحت الوزارة أن تحقيق الانضباط المدرسي يأتي من خلال التالي:- تعريف الأبناء بأهمية الانضباط المدرسي- تحفيز الأبناء بالحضور في جميع فترات الفصل الدراسي- دعمهم معنوياً للاستفادة من شرح معلم الصف.- متابعة أولياء الأمور غياب وحضور أبنائهم من الطلبة بالتنسيق مع المدرسة- إلى جانب مساعدتهم على تنظيم الوقت بعد الرجوع من المدرسة.في سياق ذي صلة يتساءل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون عن الإجازات المتبقية في الفصل الدراسي الثاني.وأوضحت وزارة التعليم من خلال التقويم الدراسي لهذا العام أن الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الحالي تشمل التالي:– إجازة نهاية أسبوع مطولة:يوم الأحد 1445/7/16 هـ.– إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:من يوم الخميس 1445/8/12هـإلى يوم السبت 1445/8/21هـ.– إجازة عيد الفطر المبارك:من يوم الجمعة 1445/9/19هـإلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.– إجازة نهاية أسبوع مطولة:يوم الخميس 144/10/23هـ.– إجازة نهاية العام الدراسي:من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـإلى يوم السبت 1446/2/13هـ.