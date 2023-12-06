عاجل.. "10 ديسمبر".. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تفاعلا ويحسم موعد صرف الدفعة الجديدة

في مثل هذا التوقيت من كل شهر تكثر الأسئلة التي يتلقاها برنامج حساب المواطن خاصة تلك المتعلقة بصرف الدعم وموعده وكذلك الاستحقاق من عدمه.





أهلاً بك ، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة "73 " يوم الأحد بتاريخ "10 ديسمبر" ، نسعد بخدمتك