عاجل وإنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و6 مناطق من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





سيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



صواعق وسيول وأمطار غزيرة ورياح حتى الـ 11مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة نجران وتشمل"شرورة وثار وحبونا وخباش ويدمة".2 - منطقة المدينة المنورة وتشمل"العلا وخيبر والعهد ووادي الفرع والحناكية وبدر والرايس وينبع والحناكية".3 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.4 - منطقة مكة المكرمة وتشمل" العرضيات والطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".5 - منطقة جازان وتشمل"الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".6 - منطقة الرياض وتشمل"الدوادمي وعفيف والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.