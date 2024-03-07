عاجل.. هل صرف حساب المواطن مستمر حتى 2030 ؟.. إليكم خطوات التسجيل

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن بشأن استمرار صرف حساب المواطن حتى عام 2030 ، وذلك لمواجهة الغلاء ودعم الأسر الفقيرة، بحسب قوله.



صرف حساب المواطن في 2030:



المستهدفون من حساب المواطن:



خطوات التسجيل في حساب المواطن:



تسجيل الدخول للموقع:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل سيستمر صرف حساب المواطن إلى ما بعد 2030 يا ريت يستمر لأن الكثير من الأسر المتعففة تحت خط الفقر معتمدين عليه في سداد الفواتير الكهرباء والإنترنت ومصاريف مدارس وغذاء وكساء لملابس العيد ومواصلات للمدارس ولا يعلم بحالهم إلا رب العالمين.. على الله وعلى حساب مواطن".وجاء الرد :" أهلا بك.. البرنامج لا يزال قائم علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير، نسعد بخدمتك".1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.-الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال– تاريخ الميلاد- كلمة المرور.سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المرور- يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتبيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البيانات- بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.