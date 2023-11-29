عاجل.. هذا ما يتم فعله بعد تخصيص أرض مجانية من سكني؟ 4 إجراءات مهمة

أ أ

تفاعلت منصة سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن تخصيص الأراضي المجانية من وزارة الإسكان.

ومن أهم الاستفسارات، الإجراءات المطلوبة في حالة تخصيص أرض مجانية من برنامج سكني لإتمام الإجراءات الصحيحة.

اضافة اعلان









شروط يجب الالتزام بها بعد تخصيص أرض مجانية



كيف يقوم المستفيد بتوقيع العقد الإلكتروني للأرض المجانية؟



• هل وجود أرض مملوكة للمستفيد تمنعه من التقديم على الأراضي المجانية؟



• كيف يقوم المستفيد بالحجز على الأراضي ؟



كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إتاحة تسجيل عقد الايجار السكني إلكترونيًا عبر منصة "إيجار" للوسيط العقاري "مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية"، أو المؤجر، أو المستأجر، توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة.

- يجب توقيع العقد الإلكتروني للأرض خلال 48 ساعة من حجزها وذلك عن طريق رسالة نصية تصل للمستفيد على رقم جواله المسجل فيسكني.- إصدار رخصة البناء عن طريق منصة بلدي ورفعها في منصة سكني خلال 6 أشهر.- البدء بالبناء خلال 6 أشهر إذا كانت الأرض مميزة، وخلال سنة إذا كانت الأرض غير مميزة.- إتمام البناء خلال 3 سنوات بحد أقصى.من خلال رسالة نصية تصل لرقم جوال المستفيد المسجل في سكني، ويجب على المستفيد توقيع العقد الإلكتروني خلال 48 ساعة.وجود أرض مملوكة للمستفيد لا يعيق التقديم على منتجات سكني.يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكنك الحجز في المخطط المناسب لك من خلال حسابك، يرجى تحميل تطبيق سكني وتفعيل التنبيهات المخططات الجديدة ليصلك كل ما هو جديد.في سياق متصل،







الهدف من توثيق عقد الإيجار



الخطوات



شروط توثيق عقد إيجار سكني



متطلبات عقد الإيجار



إجراءات توثيق عقد الإيجار



المستندات المطلوبة



وأوضحت هذه الخدمة تمكن الأفراد من توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا من خلال تسجيل رقم الهوية الوطني أو هوية المقيم إن كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو يحملون وكالة عن كليهما.1 - ادخل على خدمة تسجيل عقد الإيجار.2 - أدخل معلومات المستأجر واضغط على (تحقق).3 - اختر العقار أو الوحدات الإيجارية.4 - أدخل بيانات عقد الإيجار والمرافقين، ثم اضغط على (التالي).5 - أدخل قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة، ثم اضغط على (التالي).6 - اضغط على (إرسال العقد للتوثيق).7 - يتم توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق (أبشر).1 - من خلال هذه الخدمة يتم عرض العقود التي تكون قيد التوثيق.2 - كما في حال رغب المؤجر والمستأجر توثيق العقد ولم يتم عرضه في الخدمة، يجب عندها مراجعة الوسيط العقاري الذي قام بإنشاء العقد.3 - يوثّق العقد أولاً من قبل المؤجر أو وكيله القانوني وبعد ذلك يوثّق من قبل المستأجر أو وكيله القانوني.4 - كما إذا أراد احد طرفي العلاقة تعديل العقد قبل توثيقه يجب اتباع ما يلي :- رفض توثيق العقد.- أن يتم تعديل العقد عند الوسيط العقاري الذي قام بإنشاء العقد.- إرسال العقد المعدل للتوثيق في خدمة أبشر.5 - يتم إخفاء العقود المعروضة في خدمة أبشر في إحدى الحالات التالية :- في حال قبول توثيق العقد من قبل الطرفين.- في حال تم رفض توثيق عقد الإيجار من إحدى الطرفين.1 - وجود صكوك عقارية مضافة مسبقًا.2 - وجود عقارات سكنية مضافة مسبقًا.3 - وجود وحدات إيجارية مضافة مسبقًا.- اعتماد أحد الوسطاء العقاريين والذي سيقوم بإدخال معلومات عن العقار وملكيته.- بعد ذلك الموافقة على عقد اتفاقية مع الوسيط المعتمد، وذلك كي يستطيع إبرام عقود الإيجار.- دفع مقابل مالي وقدره (125) ريالاً عن توثيق العقد لكل دورة إيجارية.- بعد ذلك يقوم المؤجر بالدخول إلى منصة (أبشر) كي يقبل بتوثيق العقد.1 - هوية للمواطن أو المقيم تكون سارية المفعول.2 - وثائق من المؤجر تثبت ملكية العقار.3 - كذلك رقم جوال على أن يكون مسجل في (أبشر).4 - كما يجب أن يكون حساب بنكي (آيبان) إذا كان الإيجار يدفع عن طريق (سداد).

اظهار ألبوم







المستفيدون من الخدمة



1 - المواطن في المملكة.2 - المقيم المسجل والمفعل في منصة أبشر الإلكترونية.