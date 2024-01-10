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عاجل.. نهرٌ جارٍ طول العام في المملكة.. 5 معلومات لا تعرفها عن وادي "بيش" (فيديو)

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وادي بيش
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أنه لو صح جغرافيًا القول بأن في المملكة نهرًا جاريًا طول العام، فسيكون وادي بيش بمركز الفطيحة، بمحافظة بيش بمنطقة جازان.اضافة اعلان


5 معلومات لا تعرفها عن وادي "بيش"

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن النهر الجاري يتدفق من سد بيش وهو أعلى ثاني سد في الشرق الأوسط "106"م بعد السد العالي "111"م في مصر، لذا لزم كشف بعض المعلومات عن النهر الجاري من وادي بيش جنوب المملكة:
1 – أُنشئ  عليه سد عملاق، ويقع قرب محافظة بيش بـ40 كيلو في الشمال الشرقي.
2 - يعتبر مخزون المياه في السد من أكثر مخزونات المياه العذبة في شبه الجزيرة العربية.
3 -  يعد سد وادي بيش ثالث أكبر مخزون مائي إستراتيجي في المملكة.
4 - هو أعلى ثاني سد في الشرق الأوسط "106"م بعد السد العالي "111"م في مصر.

روافد وادي بيش العظيم

5 -  ينحدر من وادي بيش، أعظم الأودية في الجزيرة العربية، حيث تجري المياه فيه على مدار العام وتفرع منه -  حسب الأثري "عبد الله آل موسى" - مئات الأودية، والتي من أبرزها:
- وادي حمر"، ومصابه من ربوعة التليد، ووادي نتاور من محافظة صعدة اليمنية.


- ومن روافده وادي دفا ويصب من مديرية ضحيان في اليمن، ويلتقي مع وادي حمر في قرية السلف، ثم تغلب على الوادي تسمية دفا حتى وادي الحياة، وهو وادي جميل تجري فيه المياه على مدار العام.


- ويتفرع منه أيضًا، "وادي ذبح" وهو وادي عملاق روافده تبدأ من مديرية مندبة اليمنية، وجبال مريصعة اليمنية، وجبال علب بظهران الجنوب مرورًا بالمسنى في بلاد وادعة، ويلتقي وادي أثرب قبل وادي الحياه وتجري فيه المياه على مدار العام.


- ومن روافده "وادي أثرب"، وهو من أجمل روافد بيش على الإطلاق، إذ يكثر فيه شجر اللبخ القاري، وهو شجر عملاق يكاد ينقرض، ومنابعه من جبل الغول وجبل عدن وشني والقاعة.


- ومن روافده "وادي راحة"، وهو وادي عملاق يصب من راحة سنحان وجبال القعم والجوه، ومن روافده وادي عمق وعمس وموحا وضموة ووادي حمه، ويخترق مركز الفرشه ويلتقي بوادي بيشه في مركز المتية.


- ومن روافده "وادي لجب"، وهو وادي عجيب سياحي تكثر فيه الشلالات، وهو عبارة عن صدع عظيم يخترق جبال الريث وينبع منها، ويصب في وادي بيش في قرية شيبة.


- ومن روافده "وادي عمود" وينبع من جبال الصهاليل وجبال الحشر، ويصب في وادي بيش قرب مركز وادي الحياة.


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