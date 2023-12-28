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عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير 2024 وشروط الاستحقاق

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صرف دعم ساند
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كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف دعم ساند في بداية كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا الموعد إجازة رسمية.اضافة اعلان



موعد صرف دعم ساند لشهر يناير

وأوضحت أن "ساند" هو الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة في المملكة للمستحقين، مؤكدة أن الموعد المحدد لصرف دعم ساند هذا الشهر جمادى الآخرة هو في بداية يناير 1/1/2024، حيث لم يتبق سوى أربعة أيام فقط على صرف الراتب المستحق.

شروط الحصول على دعم ساند

وأضافت الهيئة أنه للحصول على دعم ساند، يجب على المتقدمين تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية:
1 - التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان توثيق هويته.
2 - دفع جميع الاشتراكات المطلوبة لضمان استحقاقهم للدعم.
3 - تقديم طلب للحصول على الدعم وانتظار مرور 90 يومًا لتلقي المستحقات المالية.


خطوات الاستعلام عن أهلية دعم ساند

وبينت أنه لتسهيل عملية الاستعلام عن أهلية الحصول على دعم ساند، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.
2 - التوجه إلى صفحة الخدمات.
3 - النقر على “التحقق من الأهلية”.
4 - إدخال رقم الهوية ورمز التحقق المرئي.
5 - كتابة رمز التحقق مرة أخرى والنقر على “تحقق”.


شروط الأهلية لبرنامج ساند


1 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة إليه.
2 - أن يكون المتقدم غير مقيد بعمل آخر أو يتقاضى دخل شهري ثابت.
3 - ألا يكون فصل المتقدم من وظيفته السابقة نتيجة لمخالفات أو أسباب تأديبية.
4 - أداء جميع التدريبات المطلوبة لتحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في العودة لسوق العمل.
5 - تقديم الطلب خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ ترك العمل لتوفير الدعم للأشخاص المتأثرين حديثًا بفقدان وظائفهم.

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