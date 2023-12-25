عاجل.. مواعيد رحلات قطار الحرمين من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة وطريقة الحجز "أون لاين"

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بسبب الفئة العريضة التي يخدمها قطار الحرمين السريع، يكثر البحث عن مواعيد الرحلات بما يعكس الطلب المتزايد على وسيلة النقل الأكثر فاعلية وأمانًا بين مدن المملكة. اضافة اعلان

ويتيح قطار الحرمين خيارات متعددة من الدرجات للمسافرين، مع توفير خدمات متنوعة لضمان رحلة مريحة ومميزة للركاب والمسافرين، مما يجعله وسيلة مثالية للتنقل بين المدن بأمان وراحة.









حجز رحلة من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة



مواعيد رحلات قطار الحرمين من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة

يمكنك بسهولة حجز رحلتك عبر قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة، حيث يقدم قطار الحرمين رحلات على مدار اليوم، مما يتيح للمسافرين حجز تذاكر التنقل في الصباح أو المساء، ويتميز القطار بالسرعة والكفاءة، محققًا إعجاب المواطنين والوافدين.- قطار رقم (06001) ينطلق من مطار الملك عبد العزيز الساعة 12:35صباحا حتى يصل إلى مكة المكرمة الساعة 1:22 صباحا.- قطار رقم (06011) ينطلق من مطار الملك عبد العزيز الساعة 1:35صباحا، حتى يصل إلى مكة المكرمة الساعة 2:22 صباحا.- قطار رقم (06041) ينطلق من مطار الملك عبد العزيز الساعة 4:35صباحا، حتى يصل إلى مكة المكرمة الساعة 5:22 صباحا.- قطار رقم (06141) ينطلق من مطار الملك عبد العزيز الدولي الساعة2:35 صباحا، حتى يصل إلى مدينة مكة المكرمة الساعة 3:22 عصرا.- قطار رقم (06151) ينطلق من مطار الملك عبد العزيز الدولي الساعة3:35صباحا، ويصل إلى مكة المكرمة الساعة 4:22 صباحا.- قطار رقم (06201) يغادر من مطار الملك عبد العزيز الساعة 8:35مساًء، ويصل إلى مكة المكرمة الساعة 9:22 مساء.- قطار رقم (06221) يغادر من مطار الملك عبد العزيز الدولي الساعة 9:35مساء، ويصل إلى مكة المكرمة الساعة 10:22 مساء.









خطوات حجز قطار الحرمين السريع



يمكن للمسافر حجز تذاكر قطار الحرمين السريع بسهولة عبر الحجزالإكتروني عبر زيارة الموقع الرسمي أو الدخول مباشرة من خلال هذا الرابط، اضغط هنا النقر على أيقونة "إدارة الحجز" في أعلى الصفحة.اختيار الرحلة المرغوبة.إدخال بيانات الحجز المطلوبة.









