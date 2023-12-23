عاجل.. من بينها الاسكوتر والدراجات الهوائية.. تفاصيل تفعيل مبادرة وسائل النقل الخفيفة في مكة المكرمة

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في إطار جهودها للتيسير على ضيوف الرحمن من المصلين والزائرين والمعتمرين والحجاج أعلنت الهيئةُ الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مُمثّلةً في المركز العام للنقل، مبادراتٍ تتضمّن تعزيزَ استخدام وسائل النقل الخفيفة. اضافة اعلان





وسائل نقل خفيفة بمكة والمشاعر



أماكن انطلاق المبادرة:



تفعيل المبادرة بالأرقام



منصة نسك أعمال:



الفئات المستفيدة:



الأهداف

الدخول لتطبيق نسك:



وتشمل وسائل النقل الخفيفة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة كل من:- الإسكوتر الكهربائي- الدراجات الهوائية"كما تتضمن جهود الهيئة، وتوعية المجتمع بشأن كيفية استخدامها بشكل آمن داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وفي هذا السياق، عقد المركزُ العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سلسلةَ اجتماعات تحفيزيّة، موضّحةً أهم الخطوط العريضة للبدء في المبادرة، وذلك مع شركاء النجاح من الجهات ذات العلاقة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وهم: أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للنقل، وجامعة أم القرى، وشركة كدانة للتنمية والتطوير.- ممرّات المشاة والأحياء- مواقف السيارات- حول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى.وقامت جامعة أم القرى بمواكبة المبادرة من خلال توفير ٣٠ سكوترًا في أربع محطات على امتداد الحرم الجامعي، كما وفّرت ٧٠ سكوترًا كهربائيًّا لأكثر من "١١٠٠" مشترك في المبادرة عن طريق ذراعها الاستثماري "شركة وادي مكة للتقنية".وتستهدف المبادرة، تحسين البيئة الجامعية والمجتمعية، وتقديم تجربة مثالية لمنسوبي وطلبة الجامعة وزوارها، ولتحقّق الفائدة المُجتمعيّة حسب المخطّط له في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وفي وقت سابق، أطلقت وزاروة الحج والعمرة منصة نسك أعمال لتمكين القطاع الخاص من رفع كفاءة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، وذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات.ومن خلال منصة نسك يتم تمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وبجودة عالية عالية لضيوف الرحمن من خلال تطبيق نسك.1-المبتكرون والشركات الناشئة.2- المؤسسات الكبيرة.3- المنشآت الصغيرة والمتوسطة.4- المطورون ومقدمو خدمات التطبيق.-تحسين وتنويع الخدمات المقدمة.- تيسير الوصول إلى بيانات القطاع وتحقيق القيمة المضافة.- تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة من تقديم الخدمات.- تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.-تحميل تطبيق نسك- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.- إذا كنت لست مقيمًا في المملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكتروني الشخصي الذي ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.- أدخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.- قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذي تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.- اللون الأخضر يعني خاليًا وليس مزدحمًا واللون الأحمر يعني مزدحمًا واللون الأصفر يعني متوسطًا.- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعني الحجز فعال وإذا رغبت في الإلغاء تضغط على الإلغاء.