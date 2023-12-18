عاجل.. منصة مدرستي.. أسباب مشكلة تسجيل الخروج التلقائي وأسرع حل

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يشكو البعض من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، من مشكلة تسجيل الخروج التلقائي من منصة مدرستي والتطبيق الخاص بالمنصة أيضا.



ويمكن معرفة أسباب وحلول مشكلة الخروج التلقائي من منصة مدرستي والتطبيق من خلال التفاصيل والخطوات الموضحة أدناه. اضافة اعلان





أسباب تسجيل الخروج التلقائي من منصة مدرستي



حل مشكلة تسجيل الخروج التلقائي من منصة مدرستي



مشكلة تسجيل الخروج التلقائي على التطبيق



ويمكن حل المشكلة كالتالي:

- تفعيل خيار في إعدادات الخصوصية بالخروج التلقائي بعد فترة محددة من الجلسة.- قد تكون المنصة محددة فترة زمنية للاستخدام، وبعد انتهاء تلك الفترة يتم تسجيل الخروج تلقائيا.- حدوث بعض المشاكل التقنية في المنصة مثل التحديث، أو تعطل في السيرفرات الخاصة بها.- قد تكون المنصة لا تقبل حفظ تسجيل الدخول من المستخدمين، حتى لا يحدث ضغط من كثرة المسجلين ويتم التوقف بسبب ذلك.• استخدام متصفح الإنترنت المتوفر على جهاز المستخدم والموصى به من المنصة.• النقر على الثلاث نقاط الظاهرة في أعلى الشاشة من الجهة اليمنى.• ثم اختيار السجل من ضمن خيارات القائمة.• ثم قم بالنقر بعد ذلك على مسح بيانات السجل.• وكذلك اختيار الحذف في كل وقت.• غلق المتصفح ثم تسجيل الدخول على منصة مدرستي من جديد.كذلك قد يتعرض المستخدم على منصة مدرستي "التطبيق"، لنفس المشكلة ذاتها، وهي تسجيل الخروج أثناء الدخول من التطبيق الخاص بالمنصة على الهواتف الذكية.- الدخول إلى الإعدادات والضبط على الهاتف.- اختيار التطبيقات، ثم مدير التطبيقات.- اختيار تطبيق مدرستي، والدخول على التفاصيل الخاصة بالتطبيق.- النقر على التخزين، ومسح البيانات المخزنة.

هذا ويتزايد الاعتماد على منصة مدرستي، كمنصة تعليمية أطلقتها وزارة التعليم إبان جائحة كورونا للتعليم عن بعد، واستمرت بعد ذلك تؤدي دورها المنوط بها عند تعذر الانتظام حضوريًا في المدارس لأسباب متعلقة بظروف الطقس، أو لأي عامل آخر.

ويستفيد من خدمات المنصة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.





تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لأداء الاختبارات



كيفية حل الاختبار في منصة مدرستي



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