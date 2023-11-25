عاجل.. للطلاب والمعلمين.. تفاصيل الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثاني

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تستقبل مدارس التعليم العام، غدا الأحد، الطلاب والطلاب في مختلف مناطق المملكة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ومع بداية الفصل الدراسي الثاني يبحث الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمون عن تفاصيل الإجازات المطولة خلال الفصل الدراس الثاني. اضافة اعلان





الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ:



تعليم الرياض يستقبل 1.2مليون طالب وطالبة



استعداد إدارة تعليم عسير



مدارس تبوك على أهبة الاستعداد



استعداد مدارس المنطقة الشرقية



"مدارس نجران" تنهي كافة الاستعدادات



- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني:من يوم الجمعة 1445/6/23هـإلى يوم السبت 1445/7/1هـ.- إجازة نهاية أسبوع مطولة:يوم الخميس 1445/7/13هـ.- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:من يوم الخميس 1445/8/12هـإلى يوم السبت 1445/8/21هـ.- إجازة عيد الفطر المبارك:من يوم الجمعة 1445/9/19هـإلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.- إجازة نهاية أسبوع مطولة:يوم الخميس 144/10/23هـ.- إجازة نهاية العام الدراسي:من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـإلى يوم السبت 1446/2/13هـ.هذا ويعود أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة غداً الأحد إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.وأشار إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة ٦.٤٥ صباحاً وبداية الحصة الأولى الساعة ٧ صباحاً.وأكد الثميري، على أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتظافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.من جهتها، أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير استعداداتها لاستقبال 280 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1250 مدرسة غدًا، في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.وأوضحت الإدارة إتمام تهيئة البيئات التعليمية والتجهيزات الأساسية، وترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة، إضافة إلى إعداد خطط لزيارات إشرافية ميدانية على مختلف المدارس، وتنفيذ خطة تهيئة إرشادية؛ بهدف تحقيق جاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات وسط منظومة تعليمية متكاملة، بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد صالح عقالا، وفق خطة عمل منظمة بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية.بدورها، أنهت إدارة التعليم في منطقة تبوك استعداداتها لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة غدًا، يدرسون في 1200 مدرسة في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي, لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بجميع إداراتها ومكاتبها وأقسامها عملت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.وأشار إلى أن الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم في المنطقة كافة تواصل أعمالها وجهودها المكثفة، لتهيئة المتطلبات الدراسية المناسبة لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم مع بدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول.يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اعتمدت مواعيد الدوام الشتوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال بالمنطقة, حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:45 صباحًا وبداية الحصة الأولى عند الساعة الـ 8 صباحًا.ويعود نصف مليون طالب وطالبة غداً إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة أكملت استعداداتها للعودة للدراسة، حيث هيأت أكثر من 1994 مدرسة، لاستقبال الطلاب والطالبات، الذين يقف على تعليمهم 29 ألف معلم ومعلمة، وقامت بتوزيع المقررات الدراسية، وإيصالها للمدارس حيث تم توزيع وإيصال 577038 مقرراً.وأشار إلى أن الإدارة أطلقت حملة إعلامية تتحدث عن دور الأسرة وأهميتها في عملية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، والتحفيز والتهيئة للعودة للدراسة بقوة ونشاط، وتحقيق بداية جادة، بتوفير متطلبات العملية التعليمية، وبث الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة لمواصلة مسيرتهم التعليمية.أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران استعداداتها لاستقبال أكثر من 161 ألف طالب وطالبة غداً إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم لإكمال تعليمهم للفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ.وأكد مدير عام تعليم نجران منصور بن عبدالله آل شريم، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في مدارس المنطقة، وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير جميع التجهيزات المدرسية وتهيئتها لعودة الطلبة، وسط بيئة تعليمية جاذبة، لانطلاقة جادة للدراسة من أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني، مبيناً أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة 7:15 صباحاً وبداية الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً.ودعا آل شريم، أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة في تعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة وتظافر الجهود بما يتعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم والانضباط المدرسي.