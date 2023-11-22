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عاجل.. للخريجين الجدد.. 10 نصائح لاجتياز المقابلات الشخصية بنجاح

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المقابلة الشخصية
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تُعد المقابلة الشخصية واحدة من أهم الخطوات في عملية الحصول على فرصة عمل جديدة، حيث تمكن المتقدم للوظيفة من إظهار مهاراته وقدراته، وتوضيح ما يميزه عن غيره.اضافة اعلان
فيما يرغب الكثيرون في التعرف على النصائح اللازمة ليتمكنوا من تخطى مقابلة العمل بنجاح، حيث يتطلب ذلك تحضيرًا جيدًا قبلها، حتى يكون المتقدم على أتم استعداد لها.
وفي إطار استعداداتهم اللازمة قبل موعد مقابلة العمل، يحرص الخريجون على الاطلاع على مقابلة شخصية جاهزة، للتعرف على الأسئلة المتوقع أن تٌطرح عليهم وإجاباتها النموذجية.
وحسب خبراء التنمية البشرية، وحول كيفية اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح، نوضح فيما يلي، أبرز الخطوات التي يجب إتباعها قبل وأثناء مقابلة العمل للنجاح فيها:

1 - الالتزام بموعد المقابلة

من المعلوم أن الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة أمر حاسم لإظهار المصداقية والمهنية اللازمتين في القبول في أي عمل، وهذا ينعكس إيجابًا على الصورة الاحترافية للخريج وقدرته على تحمل المسؤولية.


2 - اختيار الملابس المناسبة

يجب اختيار الملابس المناسبة للمقابلة، حيث تجعل المهمة أسهل، والتي يمكن أن تتكون من ثوب أو بنطلون تقليدي من الألوان الداكنة المحايدة.


3 - تقديم معلومات دقيقة وصحيحة في السيرة الذاتية

وتعتبر المصداقية أهم ما يمكن فعله في بداية التعامل حيث تبدأ الثقة بتقديم معلومات حقيقية خالية من الزيف مخافة الحرج.


4 - قراءة متطلبات الوظيفة بشكل جيدً

ينبغي قراءة وصف الوظيفة بتمعن لاكتشاف المهام والمسؤوليات والخبرات المطلوبة.

 

5 – الاطلاع على تاريخ مكان العمل

 كما يجب الاطلاع على رؤية وأهداف مكان العمل من خلال الموقع الإلكتروني لفهم طبيعة العمل، ومعرفة كل ما يتعلق به من تفاصيل.

6 – الثقة بالنفس

وتأتي من خلال التدرب على الإجابة بصوت مرتفع وثقة، وطرح الأسئلة المهمة حول فرص النمو في الوظيفة.

 

7 - استعد لأسئلة المقابلة الشخصية جيدًا

يجب الاستعداد بشكل جيد لأسئلة المقابلة الشخصية، والتدرب على الإجابة بثقة واستخدام لغة جسد إيجابية، مما يعزز فرص المتقدم للحصول على الوظيفة.


8 – تجنب ذكر العمل والمدير السابق بسوء

ويوحي ذلك بأن المتقدم شخص غير محترف، ويجعل أصحاب العمل يشككون في قدرته على العمل تحت إشراف شخص آخر أو في فريق.


9 - سوق لنفسك بأفضل شكل

يجب أن يتحدث المتقدم عن نقاط قوته وتجربته التي تجعله مرشحًا مثاليًا للوظيفة المطلوبة.


10 - تجنب إطلاق النكات أو الضحك الكثير

غير محبذ إطلاق النكات والضحكات أثناء الحديث، لأن الاحترام أمر في غاية الأهمية أثناء المقابلة الشخصية.

وفي الختام وقبل مغادرة المقابلة لابد من  شكر وتقدير من أجرى المقابلة حتى إذا كانت المقابلة ليست الأمثل، لكن يجب ختام الحديث بالثناء والشكر على حسن الاستقبال.



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