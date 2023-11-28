عاجل.. للحصول على مسكن مجانًا.. طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان للمطلقات 1445هـ

أ أ



تؤكد منصة جود الإسكان، أنه يمكن للنساء المطلقات التسجيل في المنصة والحصول على منتج الدعم السكني.

وتستطيع النساء المطلقات الاستفادة من مبادرة دعم جود الإسكان والحصول على سكن ملائم، وفقا للشروط والأحكام وخطوات الحصول على الدعم كما يلي:

اضافة اعلان







تسجيل النساء المطلقات في جود الإسكان



توافر شروط الاستحقاق



1. الدخول على رابط جود الإسكان " هنا الرابط ".2. الضغط على زر “خدمات المستفيدين”.3. الضغط على “تأكيد الأهلية”.4. تسجيل رقم الهوية5. كتابة رقَم الجوال.6. اضغط على أيقونة “الاستحقاق”.وفي حال توافقك مع الشروط والتأكد من الاستحقاق، اتبع الخطوات التالية :1. اختار الجمعية الشريكة.2. اضغط على المدينة والمنطقة.3. النقر على “بحث”.4. حدد الجمعية التي ترغب في التسجيل بها.5. تواصل مع الجمعية التي حددتها.6. تتم عملية التسجيل بعد التواصل للحصول على الدعم السكني.وقبل أسابيع، أكدت منصة جود الإسكان، تحقيق أهداف حملتها الإعلامية تحت شعار "جودك مبرور"، لتوفير الدعم للأسر شديدة الحاجة للمسكن. استهدفت خلالها تقديم الدعم السكني للأسر شديدة الحاجة للمسكن، من خلال تحفيز عطاءات المحسنين من الأفراد والمؤسسات. إضافة إلى ودعم حالات تمليك المسكن، وتوفير قيمة الإيجارات، للأسر المستفيدة من المنصة في مختلف مناطق المملكة.









5500 أسرة تستفيد من دعم الإيجار



وساهمت منصة جود الإسكان منذ انطلاقها في زيادة أعداد المستفيدين، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من دعم التملك السكني، حتى الآن أكثر 6 آلاف أسرة.كما تجاوزت حالات دعم الإيجار أكثر من 5500 أسرة. وكانت التكلفة الإجمالية لدعم المستفيدين بلغت أكثر من 2 مليار ونصف ريال، استفاد منها أكثر من 50 ألف مستفيد. كما تواجدت منصة جود الإسكان في المشاعر المقدسة، بالتنسيق مع أمانة العاصمة، لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات لهم والقيام بدور إرشادي وخدمي. بالإضافة إلى توزيع عدد من المقتنيات والأدوات الشخصية. على حجاج بيت الله الحرام عند توافدهم على المشاعر المقدسة.أيضا، جهزت عدداً من المظلات وحقائب الظهر المعدة للتوزيع في أماكن متفرقة من المشاعر؛ ليتمكنوا من أداء نُسكهم بيسر وسلام. وقد انطلقت حملة "جودك مبرور"، بهدف إيصال رسالة المنصة المتمثلة في، تحفيز المجتمع أفراداً ومؤسسات لتقديم العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً خلال أيام عشر ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك.وفي شهر ذي الحجة، الماضي، أعلنت منصة جود الإسكان إطلاق حملتها الخيرية "جودك مبرور" بالتزامن مع العشر الأولى من شهر ذي الحجة.يأتي ذلك ضمن حملاتها الخيرية التي تركز على مبدأ الابتكار في العطاء الخيري، للحث على الجود وتحفيز تقديم العطاءات الخيرية إلى مستحقيها من الأسر الأشد احتياجًا في المملكة وتمكينها وتوفير المسكن الملائم لهم.









3 مستهدفات رئيسية



خيارات متنوعة



وتستهدف المنصة خلال أيام موسم الحج ما يلي:1- تعظيم التكافل.2- بث روح التراحم في أوساط المجتمع من الأفراد والمؤسسات.3- المساهمة في سد حاجة الأسر الأشد حاجة للمسكن من خلال التبرع للحالات المعروضة في المنصة.وتقدم جود الإسكان عبر منصتها الرسمية حلولًا سهلة وآمنة للتبرع الإلكتروني، عبر خيارات متنوعة للتبرع وقنوات دفع متعددة وميسرة تلائم مختلف الشرائح المجتمعية.كما تضمن من خلالها منصة جود الإسكان للمتبرع رحلة عطاء آمنة وموثوقة، وفق آلية مُحَوّكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي، ما يسهم في تعزيز روح التراحم بين عموم المجتمع وتقديم يد العون والمساعدة إلى الأسر شديدة الحاجة لباحثة عن السكن.









ماذا تعرف عن جود الإسكان؟



وتُعَد منصة "جود الإسكان" إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قدره 100 مليون ريال.كما تحظى المنصة بدعم سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ بمبلغ 50 مليون ريال، تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة -وفقها الله- بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".