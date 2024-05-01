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عاجل.. لـ11 مساءً.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والمدينة و7 مناطق

أمطار غزيرة وسيول
أمطار وسيول
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة مساء اليوم.اضافة اعلان

صواعق وسيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الجوف وتشمل"القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع والعيص والحناكية والعهد والعلا وخيبر".
3 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل"طريف والعويقيلة وعرعر ورفحاء".
4 - منطقة تبوك وتشمل"المعظم وتيماء والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما".
5 - منطقة حائل وتشمل"الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي”.
7 - منطقة عسير، وتشمل "الأمواه والعريت وبيشة وتثليث وطريب ".
8 - منطقة مكة المكرمة وتشمل"بحرة ورابغ وجدة ووالشعيبة العرضيات والطائف وأضم وميسان وبحرة والخرمة وتربة والمويه ورنية".
9 - منطقة القصيم وتشمل "الثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".

سيول وأمطار غزيرة ورياح حتى الـ 11مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطارغزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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