الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الشروط والخطوات..

عاجل.. كيف تحصل على 30 ألف ريال تمويل موسمي من بنك التنمية؟

أسعار العملات5
التمويل الموسمي من بنك التنمية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر بنك التنمية الاجتماعية التمويل الموسمي الجديد، والذي يمد الأفراد بمبلغ مالي 30 ألف ريال فوري وبإيداع سريع، وتكون الأقساط الشهرية في متناول الجميع.اضافة اعلان

الحصول على التمويل الموسمي من بنك التنمية الاجتماعية

ويمكنك الحصول على التمويل بموافقة فورية، والتمتع بالعديد من المزايا الجيدة والمتنوعة، ويهدف التمويل الجديد إلى خدمة أكبر المواطنين وزيادة العمل في المملكة.
والتمويل الموسمي هو تمويل لمن يرغب في العمل الحر خلال المواسم السعودية، وهو يتطلب الحصول على وثيقة العمل الحر.


التمويل متاح لمن يعملون في الحكومة أو القطاع الخاص

وهذا التمويل متاح لمن يعملون بأعمال أخرى سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويرغبون في زيادة دخلهم عن طريق إنشاء مشاريعهم الخاصة.
وهناك شروط بسيطة لابد من أن تستوفي حتى تحصل على تمويلك في الحال وبموافقة وإيداع سريع، وإليك كل ما يتطلب معرفته للحصول على التمويل الموسمي.

مميزات التمويل الموسمي

للتمويل الموسمي الذي تم إصداره مؤخرًا من بنك التنمية الاجتماعية، مميزات عديدة كالتالي:
1ـ متوفر لجميع السعوديات والسعوديين.
2ـ بدون تحويل راتب.
3ـ بدون فوائد.
4 ـتمويل نقدي يصل إلى 30 ألف ريال.
5ـ فترة سداد التمويل تكون حتى 12 شهرًا.
6ـ إعفاء من سداد أي أقساط متبقية حسب وثيقة التأمين.


شروط التمويل الموسمي

لابد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة لطلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، وتتلخص في الأتي:
ـ يكون العمر لطالب التمويل من 18 عامًا وحتى 65 عامًا فقط.
ـ لا يتخطى الدخل الشهري عشرين ألف ريال للموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
ـ لابد من تقديم وثيقة العمل الحر، وهي تصدر مجانا من منصة العمل الحر على الإنترنت، كما أنه يمكنك أن تحصل على خمس وثائق من المنصة بمهن مختلفة خاصة بك.
ـ يشترط أن يكون السجل الائتماني نظيفًا وجيدًا.
ـ يتم تقديم ضمانات للتمويل.
ـ الرسوم الإدارية 1500 ريال فقط.
ـ رابط طلب التمويل الموسمي

خطوات مهمة يجب القيام بها

توجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب توافرها حتى تستطيع الحصول على الدعم من البنك، وهي كالتالي:
1ـ تقوم بالدخول إلى صفحة المنتج على الموقع الإلكتروني للبنك.
2ـ تتقدم بالضغط على طلب المنتج.
3ـ يتم الدخول بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.
4ـ اختيار طلب جديد من القائمة الرئيسية.
5ـ يتم الضغط على تقديم وذلك ستجده في العمل الحر.
6ـ بعدها تقم بطلب التمويل، وتوافق على الشروط والمتطلبات.
7ـ سوف تتقدم بوثيقة العمل الحر وكما ذكرنا يكتب بها المهنة التي تمتهنها.
8ـ إذا تم طلب كفيل وكنت موظف غير حكومي، فيجب كتابة البيانات الخاصة بالكفيل.
9ـ أرسل طلبك إلكترونيًا وسيتم الموافقة عليه إذا كان مكتمل الشروط والمتطلبات.


خصومات على الرسوم الإدارية

يوجد خصم 25% للأفراد من المقدمين للطلب وهم ربات البيوت، متسبب، متقاعد، سائق أجرة، منتسب لجمعية خيرية، ويكون عمر المتقدم أقل من 24 عاما، كما يوجد خصم 50% لمن هم أبناء وزارة أيتام، أو ذوي الإعاقة.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

المسمى والأهداف.. "الأوقاف" تُفعِّل نشاط إدارة الوقف بالتعاون مع "الإحصاء"

الأمم المتحدة تحتفل باللغة العربية: ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية

جلسة مهمة للشورى اليوم.. مشروع لتعديل نظام مكافحة المخدرات

رابط وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1445

عاجل.. "الحصيني" يحذر من كتلة قطبية باردة على أجواء المملكة بهذا التوقيت

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

بنك التنمية الاجتماعية 10:01 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة الحصول على 100 ألف ريال تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

اقرأ أيضا

مفاتيح التفوق
7:55 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

هل تتوفر لديك؟.. علماء يتوصلون لمفاتيح التفوق المدرسي للطلاب

1-16
2:54 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

التأثيرات والمناطق.. "الأرصاد" يُحذر من تقلبات ورياح شديدة حتى الـ 5 مساءً

العالم فى اسبوع
2:04 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. الملايين يترقبون مصير حساب المواطن والآلية الجديدة لدفع الإيجارات

حديقة ولي العهد
12:18 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

نزهة الجمعة.. أفضل الأوقات والأنشطة في حديقة ولي العهد بالرياض (صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

-الجوازات ..
3:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق

تربية الاطفال
11:36 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

للآباء والأمهات.. 14 طريقة ذكية تزرع الحب بين الإخوة في المنزل

مواقيت الصلاة
1:16 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

أسعار العملات5
11:01 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل على 30 ألف ريال تمويل موسمي من بنك التنمية؟

اختبار القدرة المعرفية
10:04 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة الإعفاء من رسوم الاختبارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
9:04 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. رواتب تبدأ من ٧ آلاف ريال.. طريقة ورابط التقديم على وظائف "STC"