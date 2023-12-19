عاجل.. كيف تحصل على 30 ألف ريال تمويل موسمي من بنك التنمية؟

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أصدر بنك التنمية الاجتماعية التمويل الموسمي الجديد، والذي يمد الأفراد بمبلغ مالي 30 ألف ريال فوري وبإيداع سريع، وتكون الأقساط الشهرية في متناول الجميع. اضافة اعلان





الحصول على التمويل الموسمي من بنك التنمية الاجتماعية



التمويل متاح لمن يعملون في الحكومة أو القطاع الخاص



مميزات التمويل الموسمي



شروط التمويل الموسمي



خطوات مهمة يجب القيام بها



خصومات على الرسوم الإدارية



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ويمكنك الحصول على التمويل بموافقة فورية، والتمتع بالعديد من المزايا الجيدة والمتنوعة، ويهدف التمويل الجديد إلى خدمة أكبر المواطنين وزيادة العمل في المملكة.والتمويل الموسمي هو تمويل لمن يرغب في العمل الحر خلال المواسم السعودية، وهو يتطلب الحصول على وثيقة العمل الحر.وهذا التمويل متاح لمن يعملون بأعمال أخرى سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويرغبون في زيادة دخلهم عن طريق إنشاء مشاريعهم الخاصة.وهناك شروط بسيطة لابد من أن تستوفي حتى تحصل على تمويلك في الحال وبموافقة وإيداع سريع، وإليك كل ما يتطلب معرفته للحصول على التمويل الموسمي.للتمويل الموسمي الذي تم إصداره مؤخرًا من بنك التنمية الاجتماعية، مميزات عديدة كالتالي:1ـ متوفر لجميع السعوديات والسعوديين.2ـ بدون تحويل راتب.3ـ بدون فوائد.4 ـتمويل نقدي يصل إلى 30 ألف ريال.5ـ فترة سداد التمويل تكون حتى 12 شهرًا.6ـ إعفاء من سداد أي أقساط متبقية حسب وثيقة التأمين.لابد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة لطلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، وتتلخص في الأتي:ـ يكون العمر لطالب التمويل من 18 عامًا وحتى 65 عامًا فقط.ـ لا يتخطى الدخل الشهري عشرين ألف ريال للموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.ـ لابد من تقديم وثيقة العمل الحر، وهي تصدر مجانا من منصة العمل الحر على الإنترنت، كما أنه يمكنك أن تحصل على خمس وثائق من المنصة بمهن مختلفة خاصة بك.ـ يشترط أن يكون السجل الائتماني نظيفًا وجيدًا.ـ يتم تقديم ضمانات للتمويل.ـ الرسوم الإدارية 1500 ريال فقط.ـ رابط طلب التمويل الموسميتوجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب توافرها حتى تستطيع الحصول على الدعم من البنك، وهي كالتالي:1ـ تقوم بالدخول إلى صفحة المنتج على الموقع الإلكتروني للبنك.2ـ تتقدم بالضغط على طلب المنتج.3ـ يتم الدخول بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.4ـ اختيار طلب جديد من القائمة الرئيسية.5ـ يتم الضغط على تقديم وذلك ستجده في العمل الحر.6ـ بعدها تقم بطلب التمويل، وتوافق على الشروط والمتطلبات.7ـ سوف تتقدم بوثيقة العمل الحر وكما ذكرنا يكتب بها المهنة التي تمتهنها.8ـ إذا تم طلب كفيل وكنت موظف غير حكومي، فيجب كتابة البيانات الخاصة بالكفيل.9ـ أرسل طلبك إلكترونيًا وسيتم الموافقة عليه إذا كان مكتمل الشروط والمتطلبات.يوجد خصم 25% للأفراد من المقدمين للطلب وهم ربات البيوت، متسبب، متقاعد، سائق أجرة، منتسب لجمعية خيرية، ويكون عمر المتقدم أقل من 24 عاما، كما يوجد خصم 50% لمن هم أبناء وزارة أيتام، أو ذوي الإعاقة.