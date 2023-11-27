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طرق وخطوات ميسرة..

عاجل..كيفية الحصول علي تصريح دخول الروضة الشريفة

الروضة الشريفة
الروضة الشريفة
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تعتبر زيارة الروضة الشريفة - على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم- مطلب لكل مسلم أثناء زيارته المدينة المنورة، حيث تحرص وزارة الحج والعمرة على تيسير كل الوسائل والطرق لأجل راحة المعتمرين والزوار.اضافة اعلان


خطوات التصريح للصلاة في الروضة الشريفة:


وكانت وزارة الحج  والعمرة قد نشرت توضيحا على منصة "إكس" لكيفية استخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة.

وكتبت الوزارة  حينها على حسابها قائلة : " خطوات ميسّرة، لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة والتي جاءت كالآتي:

1-تحميل تطبيق نسك.

2- إنشاء حساب- تسجيل دخول.

3- اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.

4- تحديد الأفراد.

5- تحديد التاريخ والوقت.

6- قراءة التعليمات والموافقة عليها.
7- اضغط على "استمرار".
8- صدور التصريح.

أيضا أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمسجد النبوي، في وقت سابق مواعيد تفويج حملة التصاريح للصلاة في الروضة الشريفة.

وجاءت المواعيد مقسمة على 4 فترات، 2 للرجال و2 للنساء على النحو التالي:

الرجال:

الفترة الأولى :
من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجر

الفترة الثانية:

من 11.30 صباحا إلى صلاة العشاء

النساء:

الفترة الأولى:

من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحا

الفترة الثانية:

من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليل

تعليمات دخول المسجد النبوي

1ـ الالتزام بآداب الزيارة الشرعية.

2ـ الالتزام بتعليمات المنظمين.

3ـ المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع من المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له .

4ـ مدة بقاء كل مجموعة في الروضة (10) دقائق.

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