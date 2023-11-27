عاجل..كيفية الحصول علي تصريح دخول الروضة الشريفة

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تعتبر زيارة الروضة الشريفة - على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم- مطلب لكل مسلم أثناء زيارته المدينة المنورة، حيث تحرص وزارة الحج والعمرة على تيسير كل الوسائل والطرق لأجل راحة المعتمرين والزوار. اضافة اعلان







خطوات التصريح للصلاة في الروضة الشريفة:



الرجال:



النساء:



وكانت وزارة الحج والعمرة قد نشرت توضيحا على منصة "إكس" لكيفية استخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة.وكتبت الوزارة حينها على حسابها قائلة : " خطوات ميسّرة، لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة والتي جاءت كالآتي:1-تحميل تطبيق نسك.2- إنشاء حساب- تسجيل دخول.3- اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.4- تحديد الأفراد.5- تحديد التاريخ والوقت.6- قراءة التعليمات والموافقة عليها.7- اضغط على "استمرار".8- صدور التصريح.أيضا أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمسجد النبوي، في وقت سابق مواعيد تفويج حملة التصاريح للصلاة في الروضة الشريفة.وجاءت المواعيد مقسمة على 4 فترات، 2 للرجال و2 للنساء على النحو التالي:الفترة الأولى :من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجرالفترة الثانية:من 11.30 صباحا إلى صلاة العشاءالفترة الأولى:من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحاالفترة الثانية:من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليلتعليمات دخول المسجد النبوي1ـ الالتزام بآداب الزيارة الشرعية.2ـ الالتزام بتعليمات المنظمين.3ـ المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع من المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له .4ـ مدة بقاء كل مجموعة في الروضة (10) دقائق.