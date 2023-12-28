عاجل.. غير قابل للتعديل.. 6 خطوات لدخول الاختبار عبر منصة مدرستي

يعتبر اختبار منصة مدرستي غير قابل للتعديل، وغير قابل للإعادة، حيث إن الاختبار يتم العمل على إجابته من خلال نظام محدد وفق تعليمات ووقت محدد.
وبمجرد الضغط على تسليم الاختبار، لن يتمكن الطالب من التعديل به، لذلك على الطالب العمل على الإجابات بتركيز، ومراجعة الإجابات الخاصة به بعد الانتهاء منها.
خطوات دخول اختبار منصة مدرستي
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.
- العمل على إتمام تسجيل الدخول من خلال العمل على كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح.
- الضغط على الاختبارات من خلال قائمة الطالب.
- الدخول إلى اختبارات المعلم، مع العمل على تحديد الاختبار الذي تريد الدخول إليه.
- النقر على حل الاختبار.
- حفظ الإجابات بعد الانتهاء من الحل، ولكن من الضروري التأكد من صحة الإجابات المقدمة.
هل يمكن إعادة الاختبار على المنصة؟
عند اكتمال الاختبار ، يتم إرسال الاختبار عبر منصة مدرستي ، وينقر الطالب لتقديم الاختبار ، لا يمكن للطالب إعادة الاختبار لتصحيح أي أخطاء ، وإذا كانت هناك أي مشاكل في الاختبار أثناء التقديم ، فيجب إخطار مدرس المادة بالمشكلة لإيجاد الحل المناسب.
حل الاختبار على منصة مدرستي
يعتمد حل الاختبار في منصة مدرستي على وقت محدد ، يتم تحديد الوقت من قبل مدرس المادة ، وعلى الطالب أن يقوم بحل الاختبار وفقًا للوقت الذي يحدده المعلم ، ويمكن حل الاختبار في منصة مدرستي التعليمية من خلال الخطوات التالية:
• تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي
• انقر فوق تسجيل الدخول.
• اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
• أدخل اسم المستخدم الخاص بك
• انقر فوق التالي.
• أدخل كلمة المرور.
• اضغط على مفتاح Enter.
• اختر الاختبارات ثم تحقق من الاختبارات.
• ستجد قائمة الاختبارات التي يجب على الطالب إجراؤها الآن.
• انقر فوق أيقونة الاختبار لإتمام اللازم والدخول إلى الاختبارات المطلوبة.
ابدأ في حل الاختبار حسب ما يظهر والاختيار من متعدد أو صواب وخطأ أمامك أو أكمل الفراغ أو بالترتيب التالي وغيره، بعد الانتهاء من الحل ، انقر فوق إظهار النتيجة.
وتعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم الوسائل الداعمة للتعليم في المملكة، حيث يتمكن من خلالها الطلاب الحصول على العديد من الخدمات، وتعتبر من أهم الوسائل التي يتم من خلالها العمل على التواصل مع المعلم بسهولة.
وتتمتع منصة مدرستي، بخصائص ومميزات تتيح للطلاب طرق ووسائل تعليمية متطورة، وقد أظهرت نجاحها بعد مضي نحو أربع سنوات على انطلاقها من خلال الخدمات التعليمية المقدمة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة.
تسجيل الدخول إلى مدرستي باستخدام رقم الهوية ويمكن للطلاب تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، عبر الخطوات التالية:
- أدخل إلى المنصة (من هنا).
- الضغط على "تسجيل الدخول".
- اختيار "كادر الطلاب".
- إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- إدخال كلمة المرور.
- الضغط على "تسجيل الدخول".
ماذا تفعل عند نسيان كلمة المرور؟وفي حالة نسيان كلمة المرور، يمكن استعادتها من خلال تطبيق توكلنا، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- ادخل تطبيق توكلنا.
- اضغط على "تسجيل الدخول".
- اختيار "حسابي".
- النقر على "حساب منصة مدرستي".
- إدخال اسم المستخدم الخاص بك.
- الضغط على "إرسال".
الدخول إلى منصة مدرستي
يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا).
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.
دخول مدرستي عبر توكلناللدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا ( من هنا).
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.