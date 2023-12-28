عاجل.. غير قابل للتعديل.. 6 خطوات لدخول الاختبار عبر منصة مدرستي

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يعتبر اختبار منصة مدرستي غير قابل للتعديل، وغير قابل للإعادة، حيث إن الاختبار يتم العمل على إجابته من خلال نظام محدد وفق تعليمات ووقت محدد.

وبمجرد الضغط على تسليم الاختبار، لن يتمكن الطالب من التعديل به، لذلك على الطالب العمل على الإجابات بتركيز، ومراجعة الإجابات الخاصة به بعد الانتهاء منها. اضافة اعلان





خطوات دخول اختبار منصة مدرستي



هل يمكن إعادة الاختبار على المنصة؟



حل الاختبار على منصة مدرستي



- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.- العمل على إتمام تسجيل الدخول من خلال العمل على كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح.- الضغط على الاختبارات من خلال قائمة الطالب.- الدخول إلى اختبارات المعلم، مع العمل على تحديد الاختبار الذي تريد الدخول إليه.- النقر على حل الاختبار.- حفظ الإجابات بعد الانتهاء من الحل، ولكن من الضروري التأكد من صحة الإجابات المقدمة.عند اكتمال الاختبار ، يتم إرسال الاختبار عبر منصة مدرستي ، وينقر الطالب لتقديم الاختبار ، لا يمكن للطالب إعادة الاختبار لتصحيح أي أخطاء ، وإذا كانت هناك أي مشاكل في الاختبار أثناء التقديم ، فيجب إخطار مدرس المادة بالمشكلة لإيجاد الحل المناسب.يعتمد حل الاختبار في منصة مدرستي على وقت محدد ، يتم تحديد الوقت من قبل مدرس المادة ، وعلى الطالب أن يقوم بحل الاختبار وفقًا للوقت الذي يحدده المعلم ، ويمكن حل الاختبار في منصة مدرستي التعليمية من خلال الخطوات التالية:• تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي• انقر فوق تسجيل الدخول.• اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.• أدخل اسم المستخدم الخاص بك• انقر فوق التالي.• أدخل كلمة المرور.• اضغط على مفتاح Enter.• اختر الاختبارات ثم تحقق من الاختبارات.• ستجد قائمة الاختبارات التي يجب على الطالب إجراؤها الآن.• انقر فوق أيقونة الاختبار لإتمام اللازم والدخول إلى الاختبارات المطلوبة.ابدأ في حل الاختبار حسب ما يظهر والاختيار من متعدد أو صواب وخطأ أمامك أو أكمل الفراغ أو بالترتيب التالي وغيره، بعد الانتهاء من الحل ، انقر فوق إظهار النتيجة.وتعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم الوسائل الداعمة للتعليم في المملكة، حيث يتمكن من خلالها الطلاب الحصول على العديد من الخدمات، وتعتبر من أهم الوسائل التي يتم من خلالها العمل على التواصل مع المعلم بسهولة.

وتتمتع منصة مدرستي، بخصائص ومميزات تتيح للطلاب طرق ووسائل تعليمية متطورة، وقد أظهرت نجاحها بعد مضي نحو أربع سنوات على انطلاقها من خلال الخدمات التعليمية المقدمة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة.





تسجيل الدخول إلى مدرستي باستخدام رقم الهوية



ماذا تفعل عند نسيان كلمة المرور؟



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

