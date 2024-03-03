عاجل.. عادة خاطئة ترهق الطلاب.. نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور بشأن الدراسة في رمضان

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يستعد الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة من استقبال شهر رمضان بعد 8 أيام تقريبًا، حيث يعد هذا هو العام الثالث الذي تعود فيه الدراسة خلال شهر رمضان.



العادات الاجتماعية الخاطئة للأسر:



الذهاب للمدرسة في حالة نفسية مناسبة:



كيفية تعامل الأسرة مع انتظام الدراسة في رمضان



علاوة على ما سبق ينصح الخبراء بالآتي:



أكد المستشار التربوي، عبدالله بن عطية الزهراني، أن العادات الاجتماعية للأسر السعودية هي التي جعلت الدراسة في رمضان مرهقة، مشيراً إلى أن الجميع قد ترسخت لديه معتقدات أن ليالي رمضان هي ليال للسهر حتى مطلع الفجر؛ ما رسخ هذه المفاهيم لدى فئة من الطلاب والطالبات وصغار السن على مدار السنوات الماضية.وأوضح المستشار التربوي، أن استمرار الدراسة يعتبر مطلباً مهماً لاكتمال الكثير من المفاهيم التربوية والتعليمية لدى الطلاب عموما، وطلاب المرحلة الابتدائية خصوصاً، كما يتعين على أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يتعايشوا مع هذا الوضع خلال هذا العام ويعودوا أنفسهم وكل أفراد الأسرة على النوم خلال ساعات الليل طوال أيام الدراسة في الشهر الفضيل.وأكد الزهراني أهمية ذلك، حتى يذهب الطلاب والطالبات لمدارسهم وهم في حالة نفسية وصحية مناسبة لتلقي الدروس والتفاعل مع المعلمين والمعلمات وتأدية واجباتهم الدراسية على الوجه الأكمل.من جانبها طرحت الكاتبة سارا القرني في مقال – سابق- نشرته صحيفة "الجزيرة" رأيها بشأن كيفية تعامل الأسرة مع انتظام الدراسة خلال شهر الصيام، ومن تلك المقترحات التي تدعو إليها الكاتبة:-العادات الخاطئة تتحمل العائلة مسؤوليتها لا الوزارة، فإذا كانت الدراسة أمرًا حتميًا في رمضان.. فلا بد من تنظيم الوقت بما يتماشى معها.-على كلّ طالب وضع جدول يومي يتناسب مع تطلعاته في هذا الشهر.. بما لا يتعارض مع دراسته ولا يؤثر عليها.-على كلّ أسرة أن تتعامل مع هذا الشهر كبقية الشهور الدراسية كي لايستثقله أبناؤهم.تنظيم وتحفيز-جعل الصيام محفزًا ومشجعًا للطلاب والطالبات على الدراسة والنجاح والتميز، من خلال استغلال الأجواء الإيمانية في المذاكرة.- إدارة الوقت بشكل جيد، وفرض نظام صارم فيما يتعلق بالنوم، من خلال الالتزام بالنوم خلال ساعات الليل وعدم السهر حتى الصباح.- أفضل الأوقات للمذاكرة في شهر رمضان، بعد صلاة الفجر مباشرة، وبين العصر والمغرب، وبعد صلاة التراويح.-تجنب المؤثرات التي تشتت انتباه الطالب مثل البرامج والمسلسلات التي تستهلك الوقت، وأيضًا تجنب "السوشيال ميديا" للاستفاده بالوقت في رمضان، وتوزيعه بين العبادة والمذاكرة.