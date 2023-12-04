عاجل.. طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

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لتوفير العديد من فرص العمل داخل المملكة، كان انطلاق المنصة الوطنية الموحدة جدارات، وذلك لمساعدة الباحثين عن فرص عمل في الحصول على وظيفة من خلال الرابط الرسمي للمنصة. اضافة اعلان





وتعرض منصة جدارات فرص العمل المتوفرة في أماكن مختلفة من المملكة، وبطريقة سهلة يستطيع أي شخص التعرف على خطوات التسجيل في منصة جدارات، والتعرف على أهم مميزاتها.





مميزات منصة جدارات



أهداف المنصة الوطنية للتوظيف جدارات



كيفية التسجيل في جدارات للوظائف الإدارية 1445



طريقة التقديم على وظائف المنصة الوطنية الموحدة



تتمتع هذه المنصة بالعديد من المزايا التي لا توجد في الكثير من منصات المملكة الأخرى، حيث إنها تقدم خدمات وتسهيلات للمواطنين وذلك على النحو التالي:1 - منصة جدارات تعرض الوظائف والأعمال المختلفة، سواء من خلال القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مما يسهل على الشباب إمكانية الوصول لهذه الوظائف بسهولة.2 - تتعاون منصة جدارات من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ولذلك تعد الوظائف التي يتم توفيرها من خلال المنصة موثوق بها.3 - توفر وظائف متنوعة تناسب جميع المواطنين والأشخاص باختلاف المؤهلات، وبذلك يمكن التقديم من خلال منصة جدارات للحصول على فرصة عمل وأنت تشعر بالاطمئنان والثقة من خلال هذه المنصة.1 - جمع منصات التوظيف في مكان واحد.2 - توفير مكان موحد يعمل كبيئة دائمة لعمليات التوظيف وفق النظم التقنية الحديثة.3 - تعمل على توفير قدر كبير من فرص التوظيف المناسبة لكافة التخصصات والشهادات من خلال المنصة.4 - تعمل على تحقيق التكامل مع النظام الحكومي والقطاعات الخاصة.5 - تستخدم أحدث الخوارزميات التي يستخدم بها الذكاء الاصطناعي لتحقيق التواصل الفعال بين الكيان الحكومي وباقي الكيانات.6 - إعطاء الفرصة لإرفاق السيرة الذاتية وتوثيقها على المنصة، عن طريق الربط مع الجهات الرسمية.7 - إتاحة الفرصة أمام المتقدمين في إرفاق الشهادات العلمية لتوثيقها حتى تضمن صحة و جودة المعلومات المسجلة.8 - جعل وثائق التعيين سهله تسجيلها وربطها مع الجهات الحكومية.9 - جعل جميع العمليات المتعلقة بالتوظيف بطريقة إلكترونية كاملة.ولمعرفة طريقة التسجيل الصحيحة في المنصة الوطنية الموحدة جدارات يرجى اتباع هذه الخطوات:1 – الدخول إلى موقع منصة الوطنية الموحدة الخاصة بالتوظيف.2 - اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.3 - تدوين البيانات اللازمة داخل الحقول الصحيحة، وتلك البيانات تتمثل في رقم الإقامة التي تخص المقيم ورقم الهوية الشخصية التي يجب التأكد من سريانها.4 - إدخال رقم الهاتف الشخصي ويجب أن يكون فعالا حتى يتم التواصل بسهولة معه.5 - تدوين اسم المستخدم والذي يعرف بين الجميع ومدون في الهوية الوطنية ثم يجب إدخال كلمة سر تكون قوية تحتوي على كلا من الأرقام والرموز.6 - اختيار اللغة مع تدوين رمز التحقق حتى يتم إتمام التسجيل.7 - الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل التقديم.وحتى يتم إتمام التسجيل داخل منصة التوظيف المقدمة من الحكومة السعودية وهي منصة الوطنية الموحدة يجب أن تتواجد بعض الشروط في المتقدم، وذلك من خلال الآتي:1 - الدخول بصورة إلكترونية إلى المنصة الرسمية.2 - التوجه إلى القائمة الرئيسة حتى يتم اختيار أيقونة الوظائف.3 - تحديد الوظيفة التي يرغب الفرد بالالتحاق بها.4 - إدخال جميع البيانات التي تتعلق بالفرد والتي يتطلبها الموقع.5 - في حال طلب إرسال المستندات الورقية، يجب أن يتم إرفاقها بصورة واضحة حتى يتم مراجعتها جيدًا.6 - الضغط على زر الإرسال.7- يتم الرد على هذا الطلب من قبل الجهة المعنية بعد أن تقوم بدراسته جيدًا تبعًا لبعض الشروط المعلنة، حيث من خلالها يتم الموافقة على المتقدم أو رفضه.