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عاجل.. شروط التصرف بالبضائع المحجوزة وقواعد البيع في "المزاد العلني"

البضائع المحجوزة
يجوز لهيئة الزكاة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب
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كشفت مصادر عن دراسة في مراحلها النهائية لإقرار قواعد البيع في المزاد العلني، والتي تأتي تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.اضافة اعلان
ووفقاً لمسودة الدراسة، فإنه يجوز لهيئة الزكاة أن تبيع في المزاد البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب، أو البضائع التي تكون في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها، وكذلك البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملحوظ، وفقًا لـ"عكاظ".

بيع البضائع المملوكة للهيئة

كما جاء التنظيم المرتقب أنه يجوز للهيئة بيع البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة الحكم بمصادرتها أو صدور قرار بالتسوية الصلحية بشأنها أو تم التنازل عنها خطياً، والبضائع التي لم تسحب المستودعات الجمركية وفقاً لأحكام المادة (75) من نظام الجمارك الموحد.

بيع البضائع التي لم تسحب من المخازن

كما يجوز للهيئة بيع البضائع التي لم تسحب من المخازن أو الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية، أو التي لم يتم التعرف على أصحابها أو لم تتم المطالبة بهـا خلال مهلة محددة، والبضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم التمكن من الاستدلال عليهم.

البضائع المتروكة

وأشارت المسودة إلى أن البضائع المتروكة هي من تجاوزت الـ 15 يوماً للبضائع سريعة التلف، و30 يوماً للبضائع الأخرى، وتحتسب المدد الموضحة في هذه المادة من تاريخ تفريغ البضائع في الدائرة الجمركية.


بيع البضائع للوزارات والدوائر الرسمية

ولفتت المسودة إلى أنه يجوز للهيئة بيع البضائع للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي تراه مناسباً أو التنازل عنها بدون مقابل بعد موافقة المحافظ، وللهيئة التعاقد مع الغير للقيام بكل أو بعض أعمال المزاد الموضحة في هذه القواعد وذلك تحت إشرافها.

الإعلان عن المزاد قبل إقامته

وأكدت لائحة المسودة، أن على الهيئة قبل إقامة المزاد المبادرة بالإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة، ويجب أن يتضمن الإعلان مكان إقامة المزاد ووقت إقامته ونوع البضائع ووسائط النقل محل المزاد وقيمة الضمان وموعد التسجيل وطريقة تقديم الضمان للراغبين في دخول المزاد.
ويجب الإعلان عن المزاد قبل موعده المحدد بـ 15 يوماً على الأقل وذلك للبضائع ووسائط النقل، ويستثنى من ذلك البضائع سريعة التلف أو ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب الأمر استثناءها وفقاً لما تقرره الهيئة.


شروط دخول المزاد

وأوضحت المسودة، أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول للمزاد العلني وفقاً لشروط محددة، أبرزها ألا يكون من موظفي الهيئة، وألا تربطه صلة قرابة بأحد موظفي الهيئة حتى الدرجة الثالثة، ويجب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقاً لما تحدده بالإعلان، وتقديم الضمان باسم الهيئة خلال المدد والمتطلبات المحددة بالإعلان.

متى تسحب البضائع من المزاد؟

أكدت المسودة، أنه يجب على الهيئة سحب البضائع ووسائط النقل من المزاد في حال تحقق عدم بلوغ المتقدمين للمزاد العلني النصاب اللازم نظاماً.
وللمحافظ أو من يفوضه في حال عدم اكتمال النصاب، الموافقة على إكمال عملية البيع، أو عدم تقدم المتزايدين لشراء البضائع المراد بيعها، أو عدم وصول قيمة البضائع أو وسائط النقل للحد الأدنى من قيمة التثمين.
ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر.
ومن موانع إقامة المزاد هو عدم قيام من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر، كذلك صدور قرار أو حكم من المحكمة المختصة بعدم إتمام إجراءات المزاد، أو أن يقوم مالك البضاعة أو واسطة النقل بالمطالبة بها قبل بدء المزاد، شريطة تسديده كافة تكاليف المزاد والنفقات الناتجة عنه.

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