الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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عاجل.. رحلة النجاح لـ6 ملايين طالب في الفصل الدراسي الثاني تبدأ اليوم

الفصل الدراسي الثاني
6 ملايين طالب وطالبة يعودون اليوم لبداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة
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تبدأ، اليوم الأحد، رحلة جديدة للنجاح بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام إلى مدارسهم.
إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية، إلى مؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.اضافة اعلان
إضافة إلى عودة أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة وذلك في أكثر من 30 ألف مدرسة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
يأتي هذا وسط منظومة متكاملة من الخدمات لانتظام الطلاب بمدارسهم في ظل بيئة آمنة وإيجابية.


استعدادات عودة الدراسة

وكانت إدارات المدارس عملت خلال الأيام الماضية على جاهزية المباني المدرسية والمرافق والقاعات التعليمية، واستكمال توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والتأكد من عدم وجود عجز، ونشر الجداول للطلاب وأولياء الأمور من خلال وسائل التواصل المتنوعة.
وعملت الإدارات على التأكد من سلامة المدرسة ومحيطها وعدم وجود ما يعيق الوصول إليها خصوصاً بعد هطول الأمطار في العديد من مدن المملكة ومحافظاتها، والتأكيد على أهمية انتظام الدراسة من اليوم الأحد، أول أيام الفصل الدراسي الثاني، والبداية الجادة بالتدريس من أول حصة دراسية وفق الجداول الدراسية.


الفصل الدراسي الثاني

يشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ الأحد 12 /‏‏ 5 /‏‏ 1445هـ، الموافق 26 /‏‏ 11 /‏‏ 2023م، وينتهي بنهاية دوام الخميس 12 /‏‏ 8 /‏‏ 1445هـ الموافق 22 /‏‏ 2 /‏‏ 2024م.
بينما يبدأ الفصل الدراسي الثالث الأحد 22 /‏‏ 8 /‏‏ 1445هـ الموافق 3 /‏‏ 3 /‏‏ 2024م، وينتهي بنهاية دوام الإثنين 4 /‏‏ 12 /‏‏ 1445هـ الموافق 10 /‏‏ 6 /‏‏ 2024م.

جداول دروس الحصص

ونشرت وزارة التعليم، مساء أمس السبت، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت وزارة التعليم، عبر حساب قنوات عين في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن جداول الدروس لكافة مراحل التعليم العام، حيث يتم بث الدروس عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.
ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.


الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني:
من يوم الجمعة 1445/6/23هـ، إلى يوم السبت 1445/7/1هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 1445/7/13هـ.
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ، إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
- إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.
- إجازة نهاية العام الدراسي
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ، إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

طلاب المراحل الدراسية

ابتدائي
3.329.059 مليون طالب
متوسط
1.535.879 مليون طالب
ثانوي
1.532.703 مليون طالب

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