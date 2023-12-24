عاجل..رابط وخطوات التسجيل في منصة سكني وشروط الحصول على الدعم

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أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد، عن إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر2023. اضافة اعلان



ويتيح برنامج سكني رابط وخطوات التسجيل في منصة سكني وشروط الحصول على الدعم في حالة توفر الشروط المطلوبة.





رابط وخطوات التسجيل في سكني



شروط التسجيل في منصة سكني



الاعتراض على دعم سكني



إيداع دعم سكني لشهر ديسمبر



تنوع برامج الدعم السكني

