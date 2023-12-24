عاجل..رابط وخطوات التسجيل في منصة سكني وشروط الحصول على الدعم

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أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد، عن إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر2023.
ويتيح برنامج سكني رابط وخطوات التسجيل في منصة سكني وشروط الحصول على الدعم في حالة توفر الشروط المطلوبة.
رابط وخطوات التسجيل في سكني
- الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
- الضغط على خيار تسجيل الدخول.
- اختيار إنشاء حساب جديد عبر إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.
- إدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك الجوال عبر رسالة نصية.
- قبول الشروط والأحكام.
- إدخال الرقم التعريفي المطلوب.
- تأكيد عدم كونك روبوت.
- ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة واكتمال.
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
- النقر على أيقونة إرسال الطلب.
شروط التسجيل في منصة سكني
• طلب الدعم يجب أن يكون للمرة الأولى.
• عدد الأشخاص في الأسرة لا يقل عن طفلين.
• يجب أن يكون المتقدم للدعم مقيمًا في المملكة وحاصلاً على الجنسية السعودية.
• عدم امتلاك أي أملاك ذات قيمة مثل منزل أو محلات تجارية أو أراضي.
• الانتماء لفئة ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.
• عدم تجاوز العمر 25 سنة أثناء تقديم الطلب.
• في حالة المرأة المطلقة، عدم تجاوز سن الابن 25 سنة.
الاعتراض على دعم سكني
في سياق متصل، يتيح برنامج سكني إمكانية تقديم اعتراض من قبل المستفيد في حالة عدم الأهلية .
جاء ذلك في رد من برنامج سكني على سؤال مستفيد بشأن عدم الأهلية وآلية تقديم الاعتراض للحصول على الدعم.
وأجاب برنامج سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين بقوله: "تحية طيبة، يتاح للمستفيد الاطلاع على أسباب عدم الأهلية من خلال الحساب الشخصي كما يمكن تقديم اعتراض على حالة الاستحقاق لدراسة الحالة مره أخرى و لمعالجة نتيجة الاستحقاق شريطة قبول الاعتراض.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر2023.
إيداع دعم سكني لشهر ديسمبر
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك السكن الملائم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم ديسمبر البالغ 964 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.
وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2023م بلغ نحو 55 مليار ريال.
تنوع برامج الدعم السكني
وبيّن أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، مكنت وسهلت من رحلة تملك السكن الملائم، مؤكداً أن الصندوق العقاري مستمر في تقديم برامج الدعم السكني والممكنات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030، وتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام بالشراكة مع الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.
يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه.