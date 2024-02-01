عاجل.. خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية مع بدء تطبيق الخدمة

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حفظًا لحقوق أطراف العلاقة العمالية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية"، للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند. اضافة اعلان





إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية



أهم فوائد خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية



خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية



أهداف التأمين على عقود العمالة المنزلية



وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من اليوم 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.وأكدت أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تسهم في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل، مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.وأضافت أن الخدمة تتضمن حفظ حقوق العامل المنزلي، مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم .وأوضجت أن الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان حقوق العمالة المنزلية وإكمال إجراءات التعاقد بشكل قانوني، تتم من خلال الخطوات التالية:1 - تسجيل الدخول إلى “منصة مساند“.2 - اختيار نوع التعاقد المرغوب، وتحديد نوع الاستقدام المطلوب.3 - تحديد مهنة العامل وجنسيته، واختيار العروض المناسبة المتاحة.4 - تأكيد “طلب الاستقدام”، والموافقة على طلب الاستقدام من قبل مكتب الاستقدام.5 - النقر على تفاصيل الطلب لاختيار العامل المناسب.6 - انتقال إلى إجراءات التأمين والتحقق من الشروط، والضغط على “قبول”.7 - انتقال إلى شركة التأمين للحصول على عرض تأمين مناسب.8 - بعد الموافقة على السعر، يتم نقلك إلى منصة “مساند” لإكمال الإجراءات وتأكيد الطلب.وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشيًا مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.يذكر أنّ وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أنشأت منصةَ "مساند" كأحد المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.

ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال عقود رسمية وموثقة عبر منصة “مساند”، وتتمثل هذه الأهداف في:

1 - توفير تعويض لصاحب العمل في حال تغيب أو فرار العامل، بهدف حماية حقوق الطرفين.

2 - تقديم تعويض للعامل في حال الإصابة خلال العمل، سواء كانت إصابة جزئية أو كلية.

3 - تضمن العقود أيضًا تعويضًا ماليًا في حالات الوفاة، مع إجراءات تغليف الجثمان وتأمين جميع الممتلكات المادية والشخصية.

4 - توفير تعويض للعامل في حال وفاة صاحب العمل، يشمل دفع الرواتب المستحقة وجميع حقوقه المالية.