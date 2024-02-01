الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية مع بدء تطبيق الخدمة

1020239131943131323133
مساند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حفظًا لحقوق أطراف العلاقة العمالية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية"، للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند.اضافة اعلان

إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من اليوم 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.


أهم فوائد خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

وأكدت أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تسهم في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل، مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
وأضافت أن الخدمة تتضمن حفظ حقوق العامل المنزلي، مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم .


خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية

وأوضجت أن الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان حقوق العمالة المنزلية وإكمال إجراءات التعاقد بشكل قانوني، تتم من خلال الخطوات التالية:
1 - تسجيل الدخول إلى “منصة مساند“.
2 - اختيار نوع التعاقد المرغوب، وتحديد نوع الاستقدام المطلوب.
3 - تحديد مهنة العامل وجنسيته، واختيار العروض المناسبة المتاحة.
4 - تأكيد “طلب الاستقدام”، والموافقة على طلب الاستقدام من قبل مكتب الاستقدام.
5 - النقر على تفاصيل الطلب لاختيار العامل المناسب.
6 - انتقال إلى إجراءات التأمين والتحقق من الشروط، والضغط على “قبول”.
7 - انتقال إلى شركة التأمين للحصول على عرض تأمين مناسب.
8 - بعد الموافقة على السعر، يتم نقلك إلى منصة “مساند” لإكمال الإجراءات وتأكيد الطلب.



 وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشيًا مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.


أهداف التأمين على عقود العمالة المنزلية

يذكر أنّ وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أنشأت منصةَ "مساند" كأحد المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.

ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال عقود رسمية وموثقة عبر منصة “مساند”، وتتمثل هذه الأهداف في:
1 - توفير تعويض لصاحب العمل في حال تغيب أو فرار العامل، بهدف حماية حقوق الطرفين.
2 - تقديم تعويض للعامل في حال الإصابة خلال العمل، سواء كانت إصابة جزئية أو كلية.
3 - تضمن العقود أيضًا تعويضًا ماليًا في حالات الوفاة، مع إجراءات تغليف الجثمان وتأمين جميع الممتلكات المادية والشخصية.
4 - توفير تعويض للعامل في حال وفاة صاحب العمل، يشمل دفع الرواتب المستحقة وجميع حقوقه المالية.

اقرأ أيضا

هل تنفصل تكساس عن أمريكا؟ تفاصيل وأسباب أزمتها مع إدارة بايدن

عاجل.. بالخطوات.. تعرف على طريقة التواصل في منصة مدرستي

الموعد والمناطق.. تحذير عاجل من موجة باردة قوية تؤثر على معظم الأنحاء

عاجل.. "هدف" يزف البشرى ويجيب على تساؤلات مهمة حول برنامج دعم التوظيف

كيف تعزز الثقة بنفسك أثناء العمل؟.. نصائح لا تفوتك

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 2:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. الضمان الاجتماعي لشهر فبراير.. استعلم الآن عن أهليتك عبر هذا الرابط

مدرستي 11:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. بالخطوات.. تعرف على طريقة التواصل في منصة مدرستي

WhatsApp Image 2024-01-29 at 8.02.19 AM 8:27 ص الإثنين، 29 يناير 2024

الموعد والمناطق.. تحذير عاجل من موجة باردة قوية تؤثر على معظم الأنحاء

هدف 3:09 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. "هدف" يزف البشرى ويجيب على تساؤلات مهمة حول برنامج دعم التوظيف

اقرأ أيضا

الطقس البارد الثلج
10:21 ص الأحد، 28 يناير 2024

كيف يؤثر الطقس البارد على مختلف أعضاء الجسم؟ خبراء يُجيبون

العمل عن بعد - لاب توب - كمبيوتر
7:52 ص الأحد، 28 يناير 2024

احصل على وظيفة أحلامك في 2024 عبر 4 خطوات

تكساس
1:59 م السبت، 27 يناير 2024

الحرب الأهلية تدق أبواب أمريكا.. ماذا يحدث في "تكساس" بعد تمردها على "بايدن"؟

GExbwjlWcAADJDV
6:15 م الجمعة، 26 يناير 2024

جبل اللوز ينادي الزوار.. غابت الثلوج وحضرت الغيوم (صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

1020239131943131323133
2:07 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية مع بدء تطبيق الخدمة

GFPSVj7XUAADRC6
1:18 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من موجة برد قوية تستمر حتى هذا الموعد

التقاط
7:53 ص الخميس، 01 فبراير 2024

"السديس" في خطبة صلاة الاستسقاء: لا تيأسوا ولا تقنطوا وأبشروا واستبشروا بالخير (بث مباشر)

مؤسسة-مسك-1200x900
12:31 م الخميس، 01 فبراير 2024

راتب وتأمين طبي.. "مسك" تبدأ تدريبًا منتهي بالتوظيف الفوري لمختلف التخصصات

مطور عقاري - العقارات - القيمة المضافة
12:25 م الخميس، 01 فبراير 2024

ننشر صلاحيات واختصاصات مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"

أمطار غزيرة بالرياض
12:19 م الخميس، 01 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض و11 منطقة لـ 9 مساءً