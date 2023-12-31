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عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية 1445

وزارة المالية - الاصول العقارية
وزارة المالية
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تتيح وزارة المالية للمواطنين في مختلف المناطق، إمكانية الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية لعام 1445هـ بكل سهولة.اضافة اعلان

الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية


يمكن للمواطنين بكل سهولة الاستعلام عن العوائد السنوية من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية 1445هـ ، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية :




- أولاً نقوم بالذهاب للموقع الخاص بوزارة المالية "اضغط هنا".
- ثم نقوم بتسجيل الدخول وادخل كافة البيانات المطلوبة .
- يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية .
- ثم بعد ذلك، نقوم بالضغط على  “استعلام عن العوائد” .
- سوف تظهر لك خانة خاصة لإدخال رقم الهوية .

وبمجرد أن يتم إدخال رقم الهوية، سوف تظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بميعاد صرف العوائد المحددة من قبل وزارة المالية .


طريقة التسجيل في العوائد السنوية 1445


بالإضافة لذلك، يمكن لاي شخص التسجيل في العوائد السنوية لعام 1445هـ ، من خلال زيارة موقع وزارة المالية واتباع الخطوات التالية بكل سهولة:

- أولاً نقوم بالضغط على الرابط الخاص بوزارة المالية "اضغط هنا".
- ثم نقوم بتسجيل الدخول .
- اختيار الخدمات الخاصة بمنصة الأفراد .
- إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك .
- الضغط على الأيقونة الخاصة بـ“التسجيل”.
- أخيراً سوقف يتم مراجعة طلبك والرد عليه في غضون 48 ساعة .


الفئات المستفيدة من العوائد السنوية


وفيما يخص الفئات المستفيدة من العوائد السنوية، حيث أكدت وزارة المالية أن هذه الفوائد متاحة فقط لعدد محدود من المستفيدين وهم :

- الأرملة والتي قد توفي زوجها ولم تتزوج مرة أخرى من جديد بعد وفاته .
- الأفراد الذين لم يتجاوزوا سن الـ18 عام .
- المرأة المطلقة والتي لديها أبناء أعمارهم اقل من 25 عام
- كذلك يجب تقديم الأوراق المطلوبة بالوقت المحدد

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