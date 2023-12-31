عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية 1445

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تتيح وزارة المالية للمواطنين في مختلف المناطق، إمكانية الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية لعام 1445هـ بكل سهولة. اضافة اعلان





الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية



يمكن للمواطنين بكل سهولة الاستعلام عن العوائد السنوية من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية 1445هـ ، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية :







- أولاً نقوم بالذهاب للموقع الخاص بوزارة المالية "اضغط هنا".

- ثم نقوم بتسجيل الدخول وادخل كافة البيانات المطلوبة .

- يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية .

- ثم بعد ذلك، نقوم بالضغط على “استعلام عن العوائد” .

- سوف تظهر لك خانة خاصة لإدخال رقم الهوية .



وبمجرد أن يتم إدخال رقم الهوية، سوف تظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بميعاد صرف العوائد المحددة من قبل وزارة المالية .







طريقة التسجيل في العوائد السنوية 1445



الفئات المستفيدة من العوائد السنوية

