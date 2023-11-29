الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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عاجل.. خطوات تسجيل عقد الإيجار السكني إلكترونيًا عبر "إيجار"

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تسجيل عقد الايجار السكني
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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إتاحة تسجيل عقد الايجار السكني إلكترونيًا عبر منصة "إيجار" للوسيط العقاري "مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية"، أو المؤجر، أو المستأجر، توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة.اضافة اعلان


الهدف من توثيق عقد الإيجار

وأوضحت هذه الخدمة تمكن الأفراد من توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا من خلال تسجيل رقم الهوية الوطني أو هوية المقيم إن كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو يحملون وكالة عن كليهما.

الخطوات

1 - ادخل على خدمة تسجيل عقد الإيجار.
2 - أدخل معلومات المستأجر واضغط على (تحقق).
3 - اختر العقار أو الوحدات الإيجارية.
4 - أدخل بيانات عقد الإيجار والمرافقين، ثم اضغط على (التالي).
5 - أدخل قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة، ثم اضغط على (التالي).
6 - اضغط على (إرسال العقد للتوثيق).
7 - يتم توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق (أبشر).


شروط توثيق عقد إيجار سكني

1 - من خلال هذه الخدمة يتم عرض العقود التي تكون قيد التوثيق.
2 - كما في حال رغب المؤجر والمستأجر توثيق العقد ولم يتم عرضه في الخدمة، يجب عندها مراجعة الوسيط العقاري الذي قام بإنشاء العقد.
3 - يوثّق العقد أولاً من قبل المؤجر أو وكيله القانوني وبعد ذلك يوثّق من قبل المستأجر أو وكيله القانوني.
4 - كما إذا أراد احد طرفي العلاقة تعديل العقد قبل توثيقه يجب اتباع ما يلي :
- رفض توثيق العقد.
- أن يتم تعديل العقد عند الوسيط العقاري الذي قام بإنشاء العقد.
- إرسال العقد المعدل للتوثيق في خدمة أبشر.
5 - يتم إخفاء العقود المعروضة في خدمة أبشر في إحدى الحالات التالية :
- في حال قبول توثيق العقد من قبل الطرفين.
- في حال تم رفض توثيق عقد الإيجار من إحدى الطرفين.


متطلبات عقد الإيجار

1 - وجود صكوك عقارية مضافة مسبقًا.
2 - وجود عقارات سكنية مضافة مسبقًا.
3 - وجود وحدات إيجارية مضافة مسبقًا.

إجراءات توثيق عقد الإيجار

- اعتماد أحد الوسطاء العقاريين والذي سيقوم بإدخال معلومات عن العقار وملكيته.
- بعد ذلك الموافقة على عقد اتفاقية مع الوسيط المعتمد، وذلك كي يستطيع إبرام عقود الإيجار.
- دفع مقابل مالي وقدره (125) ريالاً عن توثيق العقد لكل دورة إيجارية.
- بعد ذلك يقوم المؤجر بالدخول إلى منصة (أبشر) كي يقبل بتوثيق العقد.



المستندات المطلوبة

1 - هوية للمواطن أو المقيم تكون سارية المفعول.
2 - وثائق من المؤجر تثبت ملكية العقار.
3 - كذلك رقم جوال على أن يكون مسجل في (أبشر).
4 - كما يجب أن يكون حساب بنكي (آيبان) إذا كان الإيجار يدفع عن طريق (سداد).

 

المستفيدون من الخدمة

1 - المواطن في المملكة.
2 - المقيم المسجل والمفعل في منصة أبشر الإلكترونية.


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