عاجل.. خطوات الاستعلام عن نقاط المفاضلة في منصة جدارات 1445

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تعتبر منصة جدارات، المنصة الموحدة للتوظيف وهي منصة وطنية تهدف بأن تكون الممكن الرئيسي لتوظيف القوى العاملة بالمملكة، وذلك من خلال تسهيل رحلة الباحثين عن العمل في استكشاف جميع وظائف القطاع العام والخاص في سوق العمل . اضافة اعلان





ماذا تعرف عن منصة جدارات



خطواتر الاستعلام عن نقاط المفاضلة عبر جدارات



معايير تحديد النقاط في منصة جدارات

