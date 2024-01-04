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عاجل.. خطوات الاستعلام عن نقاط المفاضلة في منصة جدارات 1445

منصة جدارات
منصة جدارات
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تعتبر منصة جدارات، المنصة الموحدة للتوظيف وهي منصة وطنية تهدف بأن تكون الممكن الرئيسي لتوظيف القوى العاملة بالمملكة، وذلك من خلال تسهيل رحلة الباحثين عن العمل في استكشاف جميع وظائف القطاع العام والخاص في سوق العمل .اضافة اعلان

ماذا تعرف عن منصة جدارات


تُعد منصة جدارات واحدة من المنصات الرئيسية التي يستخدمها الأشخاص في البحث عن فرص العمل داخل المملكة.
كذلك تمثل منصة جدارات، واجهة اتصال حيوية تربط بين الباحثين عن عمل والوظائف المُتاحة في القطاعين العام والخاص، كما تقدم جدارات خدمات مساندة تسهِّل عملية البحث عن العمل مثل التوجيه المهني وتقديم النصائح لتعزيز فرص الحصول على الوظائف المناسبة.

خطواتر الاستعلام عن نقاط المفاضلة عبر جدارات


- افتح الموقع الرسمي لمنصة جدارات من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
- سجل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.
- انتقل إلى قائمة الخدمات واختر “تقديم الوظائف”.
- اضغط على “بدء الخدمات”.
- اختر “حساب نقاط المفاضلة”.
- حدد القطاع المرغوب فيه.
- أدخل التاريخ النهائي لتقديم المفاضلة وتاريخ التخرج.
- حدد نوع المعدل وأدخل المعدل.
- اختر الدرجة التي حصلت عليها.
- اضغط على “احسب”.
- ستظهر لك النتيجة التي تبحث عنها، وستعرف النقاط الخاصة بك في المنصة.

معايير تحديد النقاط في منصة جدارات


• المعدل التراكمي يشكل 40% من النقاط حيث يعكس أداء المتقدم أثناء مساره الأكاديمي.
• الاختبار يشكل أيضًا 40% من النقاط حيث يُجرى لتقييم مهارات المتقدم المتعلقة بالوظيفة.
• أما نسبة أقدمية التخرج فتمثل 20% من النقاط، تحسب بناءً على فترة زمنية محددة من تاريخ التخرج.
• تُحسب النقاط الإجمالية بالاعتماد على هذه المعايير، حيث يتم جمعها بناءً على الصيغة: (المعدل التراكمي × 0.4) + (نتيجة الاختبار × 0.4) + (نسبة أقدمية التخرج × 0.2).

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