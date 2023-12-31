الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن: توضيح جديد حول أسباب تعطل التطبيق

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات العديد من المستخدمين بشأن تعطل البرنامج خلال الفترة الماضية.

تحسينات في حساب المواطن


وقال أحد المستفيدين في رسالة عبر حساب  خدمة المستفيدين: "لماذا تطبيق حساب المواطن متعطل من فترة أسبوعين تقريباً؟".
وأجاب حساب المواطن، بقوله : "أهلاً بك، جاري العمل على بعض التحسينات حاليًا، وبإمكانك استخدام التطبيق لاحقا ، علماً أنه بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط https://eservices.ca.gov.sa/#/login ".


حساب المواطن وتسجيل عقد الإيجار


وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن الخطوات المطلوبة لتسجيل عقد إيجار جديد لحصول المستفيد على الدعم من البرنامج.
وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس":
" في حال وجود عقد إيجار بإمكانك:
- التوجه إلى "ملف المستفيد - المرفقات".
- اختيار نوع المرفق "عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار".
- ثم الضغط على أيقونة "حفظ".
- وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه".
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " كيف أضيف عقد الإيجار الجديد؟".



التسجيل الجديد في حساب المواطن

أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

مصير حساب المواطن

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير 2024 وشروط الاستحقاق

عاجل.. موعد صرف دعم ريف لشهر يناير 2024 .. 8 خطوات للاستعلام عن الإيداع

عاجل.. طريقة التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر منصة مساند

تحذير عاجل من أمطار غزيرة وأتربة وسيول على الرياض و10 مناطق

تعرف على آلية عمل الإنذار المبكر .. ودلالات ألوان تنبيهات الأرصاد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 8:01 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن..شروط وطريقة تسجيل العاملين في القطاع الخاص 1445

حساب المواطن 2:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن.. خطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 74 وشروط الحصول على الدعم

حساب المواطن 8:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. "دفعة ديسمبر" .. الأكثر تداولا على حساب المواطن (تفاصيل وتنبيهات)

العالم فى اسبوع 6:01 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. 100 ألف وحدة سكنية جديدة وأشهر أساليب الاحتيال على المواطنين

اقرأ أيضا

منتزه
8:21 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

لا تفوتك في هذه الأجواء.. أفضل 8 منتزهات في الطائف

شركات الكهرباء
4:34 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

طريقة ورابط تعديل البيانات الشخصية لدى شركة الكهرباء

5421671-2025699926
12:07 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب

قطار الحرمين 1
10:00 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. مواعيد رحلات قطار الحرمين من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة وطريقة الحجز "أون لاين"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

Capture
12:23 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. شرطة الظهران تلقي القبض على شخص أشعل النار في قطة (فيديو)

حساب المواطن
12:00 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: توضيح جديد حول أسباب تعطل التطبيق

سوق الخضار بريدة
9:54 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. السيول تجتاح سوق الخضار في بريدة (فيديو)

قنوات عين قناة عين
8:55 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السادس

وزارة التعليم
7:58 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية غداً.. الخطوات بالتفصيل

وزارة الداخلية
6:00 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. ضرب آخر حتى فاضت روحه.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بجازان