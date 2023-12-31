عاجل.. حساب المواطن: توضيح جديد حول أسباب تعطل التطبيق

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات العديد من المستخدمين بشأن تعطل البرنامج خلال الفترة الماضية.





تحسينات في حساب المواطن



وقال أحد المستفيدين في رسالة عبر حساب خدمة المستفيدين: "لماذا تطبيق حساب المواطن متعطل من فترة أسبوعين تقريباً؟".وأجاب حساب المواطن، بقوله : "أهلاً بك، جاري العمل على بعض التحسينات حاليًا، وبإمكانك استخدام التطبيق لاحقا ، علماً أنه بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط https://eservices.ca.gov.sa/#/login ".





حساب المواطن وتسجيل عقد الإيجار



حياك الله، في حال وجود عقد إيجار بإمكانك التوجه إلى "ملف المستفيد - المرفقات" واختيار نوع المرفق "عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 28, 2023





التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



مصير حساب المواطن



حساب المواطن



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