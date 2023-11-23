عاجل.. جدول حافلات الرياض ومسارات التنقل وطريقة الحجز 1445

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أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن عدد محطات ونقاط توقف حافلات الرياض الجديدة ستكون 2900 محطة، مما يعني أنها ستغطي أكبر قدر ممكن من نقاط التوقف داخل العاصمة. اضافة اعلان





صعوبة الوصول إلى محطات النقل الجماعي





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