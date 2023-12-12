الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء

تعليق الدراسة
تعليق الدراسة الحضورية
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أعلنت عدة مدارس وجامعات في العديد من مناطق المملكة عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، لتكون عن بعد عبر منصتي "مدرستي" للمدارس، و"البلاك بورد" للجامعات.اضافة اعلان

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جدة ورابغ وخليص

أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة تعليق الدارسة الحضورية، اليوم، بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.
 وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون "عن بُعد" عبر ‎منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.


تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة المكرمة

وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية الصباحية والمسائية، اليوم، في جميع مدارس التعليم .
 وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بُعد- عبر "منصة مدرستي"

تعليق الدارسة الحضورية بمحافظتي ينبع والعيص

 أعلنت إدارة التعليم بينبع تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، بمدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً منها على سلامة الجميع.
 وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص ومنسوبي ومنسوبات المدارس.



تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة العُلا

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة العُلا، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
 وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب.

تعليق الدراسة بتعليم المدينة المنورة

أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
 وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب الخارجية ببدر وخيبر ووادي الفرع.


تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية لجميع طلبة الجامعة اليوم، لتكون عن بُعد؛ وذلك حرصاً على سلامة الطلاب بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

تعليق الدراسة الحضورية بالجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة، اليوم، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
 وبينت الجامعة أن الدراسة ستكون مُستمرة عن بُعد وذلك عبر "البلاك بورد".

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة طيبة وجميع فروعها

أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة وجميع فروعها في المحافظات، اليوم، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
 وبينت الجامعة أن الدراسة ستكون مُستمرة عن بُعد وذلك عبر "البلاك بورد".


تعليق الدراسة بجامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في الجامعة وتحويلها -عن بُعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة.
 ونوهت الجامعة بأن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

تعليق الدراسة بمنشآت التدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة

‏أعلن التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، بجميع منشآت التدريب بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
 وأوضح تقني المدينة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة البلاك بورد.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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