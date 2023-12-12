عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء

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أعلنت عدة مدارس وجامعات في العديد من مناطق المملكة عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، لتكون عن بعد عبر منصتي "مدرستي" للمدارس، و"البلاك بورد" للجامعات. اضافة اعلان





تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جدة ورابغ وخليص



تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة المكرمة



تعليق الدارسة الحضورية بمحافظتي ينبع والعيص



تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة العُلا



تعليق الدراسة بتعليم المدينة المنورة



تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة



تعليق الدراسة الحضورية بالجامعة الإسلامية



تعليق الدراسة الحضورية بجامعة طيبة وجميع فروعها



تعليق الدراسة بجامعة أم القرى



تعليق الدراسة بمنشآت التدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة تعليق الدارسة الحضورية، اليوم، بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون "عن بُعد" عبر ‎منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية الصباحية والمسائية، اليوم، في جميع مدارس التعليم .وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بُعد- عبر "منصة مدرستي"أعلنت إدارة التعليم بينبع تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، بمدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً منها على سلامة الجميع.وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص ومنسوبي ومنسوبات المدارس.كما أعلنت إدارة تعليم محافظة العُلا، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب.أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب الخارجية ببدر وخيبر ووادي الفرع.أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية لجميع طلبة الجامعة اليوم، لتكون عن بُعد؛ وذلك حرصاً على سلامة الطلاب بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.أعلنت الجامعة الإسلامية عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة، اليوم، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.وبينت الجامعة أن الدراسة ستكون مُستمرة عن بُعد وذلك عبر "البلاك بورد".أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة وجميع فروعها في المحافظات، اليوم، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.وبينت الجامعة أن الدراسة ستكون مُستمرة عن بُعد وذلك عبر "البلاك بورد".أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في الجامعة وتحويلها -عن بُعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة.ونوهت الجامعة بأن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.‏أعلن التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، بجميع منشآت التدريب بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.وأوضح تقني المدينة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة البلاك بورد.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.