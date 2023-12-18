الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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عاجل.. تعرف على الإجازات المتبقية للطلاب في العام الدراسي 1445هـ

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حصل الطلاب والطالبات على العديد من الإجازات خلال العام الدراسي 1445هـ ورغم ذلك يتبقى العديد من الإجازات لهم.

الإجازات المتبقية للطلاب خلال العام الدراسي 1445هاضافة اعلان



وفيما يلي الإجازات المتبقية للطلاب والطالبات في المملكة:

1- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني:
من يوم الجمعة 1445/6/23هـ
إلى يوم السبت 1445/7/1هـ.

2- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 1445/7/13هـ.

3- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.

4- إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.

5- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.

6- إجازة نهاية العام الدراسي:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

التقويم الدراسي

 

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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