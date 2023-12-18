عاجل.. تعرف على الإجازات المتبقية للطلاب في العام الدراسي 1445هـ

الإجازات المتبقية للطلاب خلال العام الدراسي 1445ه اضافة اعلان







1- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني:

من يوم الجمعة 1445/6/23هـ

إلى يوم السبت 1445/7/1هـ.





2- إجازة نهاية أسبوع مطولة:

يوم الخميس 1445/7/13هـ.





3- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:

من يوم الخميس 1445/8/12هـ

إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.





4- إجازة عيد الفطر المبارك:

من يوم الجمعة 1445/9/19هـ

إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.





5- إجازة نهاية أسبوع مطولة:

يوم الخميس 144/10/23هـ.





6- إجازة نهاية العام الدراسي:

من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ

إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.



التقويم الدراسي



ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.





اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة

حصل الطلاب والطالبات على العديد من الإجازات خلال العام الدراسي 1445هـ ورغم ذلك يتبقى العديد من الإجازات لهم.وفيما يلي الإجازات المتبقية للطلاب والطالبات في المملكة: