عاجل.. تحذير من حالة مطرية تبدأ الجمعة على مكة والمدينة وهذه المناطق

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حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، من حالة مطرية تبدأ يوم غد الجمعة على مناطق مختلفة من المملكة. اضافة اعلان





حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



أمطار متفاوتة من الجمعة وحتى السبت



على سكان هذه المناطق ارتداء الملابس الثقيلة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن اليوم هو الخامس عشر من المربعانية ومتوقع حالة ممطرة على أجزاء من المناطق الغربية والشمالية تمتد نحو اجزاء من المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية من المملكة وهي الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ بدايتها من مساء غد الجمعة 9 جماد الثاني 1445هـ وتستمر عدة أيام.وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار خلال "36" ساعة القادمة من مساء غد الجمعة حتى يوم السبت على اجزاء من مناطق تبوك والمدينة وحائل والجوف وشرق الشمالية وشمال مكة.ونوه إلى أن الأمطار متوقع أن تكون متفاوتة من مكان الى اخر من خفيفة لشبه غزيرة حبات برد مع فرصة سيول قد تكون غزيرة على سواحل تبوك والمدينة مع حبات برد مع فرصة سيول مصحوبة برياح متوسطة في معظمها تنشط على فترات مطالبًا بارتداء االملابس الثقيلة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.