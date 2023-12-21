الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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عاجل.. تحذير من حالة مطرية تبدأ الجمعة على مكة والمدينة وهذه المناطق

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حالة مطرية موقعة
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حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، من حالة مطرية تبدأ يوم غد الجمعة على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن اليوم هو الخامس عشر من المربعانية ومتوقع حالة ممطرة على أجزاء من المناطق الغربية والشمالية تمتد نحو اجزاء من المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية من المملكة وهي الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ بدايتها من مساء غد الجمعة 9 جماد الثاني 1445هـ وتستمر عدة أيام.


أمطار متفاوتة من الجمعة وحتى السبت

وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار خلال "36" ساعة القادمة من مساء غد الجمعة حتى يوم السبت على اجزاء من مناطق تبوك والمدينة وحائل والجوف وشرق الشمالية وشمال مكة.

على سكان هذه المناطق ارتداء الملابس الثقيلة

ونوه إلى أن الأمطار متوقع أن تكون متفاوتة من مكان الى اخر من خفيفة لشبه غزيرة حبات برد مع فرصة سيول قد تكون غزيرة على سواحل تبوك والمدينة مع حبات برد مع فرصة سيول مصحوبة برياح متوسطة في معظمها تنشط على فترات مطالبًا بارتداء االملابس الثقيلة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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