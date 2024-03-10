عاجل.. بعد إيداع دفعة مارس.. حساب المواطن يجيب على الأسئلة الأكثر تداولا "لا يوجد" و"نقص الدفعة"

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يعتبر حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن من أكثر الحسابات تفاعلا على منصة "إكس" داخل المملكة، وذلك لسرعة تفاعله وتلبيته للرد السريع على أسئلة المواطنين.



الحالة "لا يوجد" و"نقص الدفعة" في حساب المواطن:

الرد على الحالة "لايوجد":

دفعة شهر مارس:

ويعتبر السؤال عن نقص الدفعة في البرنامج إضافة إلى الاستفسار عن معنى الحالة "لا يوجد" من أكثر الأسئلة طرحا على البرنامج طوال فترة عمله الأسبوعية، حيث يتلقى الحساب مئات الأسئلة أسبوعيا حول هذه الأسئلة.ومن ضمن ما رصدته صحيفة "تواصل" حول هذه الأسئلة والإجابة عليها التي تكاد تكون ثابتة في توجيهها هو ما أرسله أحد المواطنين في استفسار عن نقص الدفعة يقول فيه " مخصوم مني ١١٠٠.. وما في سبب".وجاءه الرد :" عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق ( الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك".أيضا تساءل أحد المواطنين قائلا :" السلام عليكم.. الدفعة ناقصة 600 ريال وش السبب وراتب تقاعد نفس ما هو؟"، وتساءل آخر :" السلام عليكم فيه نقص 1000ريال"، حيث جاءهما نفس الرد السابق من برنامج خدمة المستفيدين.وحول الاستفسارات والأسئلة عن معنى الحالة "لا يوجد" يقول أحد المواطنين :" سلام مكتوب لي مؤهل لكن دفعات لا يوجد".وجاءه الرد من البرنامج :" حالة الدفعة "لا يوجد" تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين "في حال وجود تابعين" تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها".كما تساءل آخر قائلا :" كيف تجاوز الحد المانع والدخل مثل ما هو ما تغير ونفس الدخل والشهور اللي فاتت ينزل وهو نفس الراتب وش السبب الشهر هذا يطلع لناس بسبب الحد المانع"، وكانت الإجابة من البرنامج بنفس الرد السابق.وقبل ساعات تم إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن.وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.