عاجل.. بريدة تكتسي الأبيض.. "بردية" تاريخية هطلت على المدينة والأهالي يستمتعون (صور وفيديو)

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، اكتست محافظة
بريدة بكميات كثفية من البرد التي اجتاحت الشوارع والطرقات والأحياء مع طقس غير
مستقر على المنطقة الشرقية.
📍مشاهد خيالية— طقس (@tqqs) December 29, 2023
للبرد وسط أحياء #بريدة 😍
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
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بردية تاريخية في بريدة والأهالي في الشوارعوأظهرت
فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت بريدة لـ"بردية"
تاريخية هطلت على المدينة والأهالي في الشوارع يستمتعون بالبرديات الكثيفة.
فيديو | خروج أهالي بريدة للاستمتاع بأمطار و "بردية" تاريخية هطلت على المدينة— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2023
عبر خالد الربعي#الإخبارية pic.twitter.com/oHON34eYkI
السيول
تقطع الطريق الدائري الغربي ببريدة كما
قطعت السيول والبرد الطريق الدائري الغربي "بريدة – القصيم"، نتيجة
تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البرد
البرد في أحياء بريدة 😍👌🏻 pic.twitter.com/o8xWYqxCT6— طقس (@tqqs) December 29, 2023
أمطار
رعدية وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطقفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
📹 شاهد— طقس (@tqqs) December 29, 2023
لحظات تساقط البرد في #بريدة
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
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أمطار
رعدية وسيول على 8 مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض،
الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
📍سيول البرد— طقس (@tqqs) December 29, 2023
في شوارع#بريدة 😍👌🏻
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
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الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار،
والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن
الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
📍مشهد تاريخي للبرد في شارع الخبيب في #بريدة 😍— طقس (@tqqs) December 29, 2023
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
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