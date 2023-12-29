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عاجل.. بريدة تكتسي الأبيض.. "بردية" تاريخية هطلت على المدينة والأهالي يستمتعون (صور وفيديو)

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بردية تاريخية في بريدة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، اكتست محافظة بريدة بكميات كثفية من البرد التي اجتاحت الشوارع والطرقات والأحياء مع طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية.اضافة اعلان


 بردية تاريخية في بريدة  والأهالي في الشوارع

وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت بريدة لـ"بردية" تاريخية هطلت على المدينة والأهالي في الشوارع يستمتعون بالبرديات الكثيفة.

السيول تقطع الطريق الدائري الغربي ببريدة

كما قطعت السيول والبرد الطريق الدائري الغربي "بريدة – القصيم"، نتيجة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البرد

أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.




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