عاجل.. بريدة تكتسي الأبيض.. "بردية" تاريخية هطلت على المدينة والأهالي يستمتعون (صور وفيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، اكتست محافظة بريدة بكميات كثفية من البرد التي اجتاحت الشوارع والطرقات والأحياء مع طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية. اضافة اعلان





للبرد وسط أحياء

الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/LrteffZ49x 📍مشاهد خياليةللبرد وسط أحياء #بريدة الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 م December 29, 2023

بردية تاريخية في بريدة والأهالي في الشوارع







عبر خالد الربعيpic.twitter.com/oHON34eYkI فيديو | خروج أهالي بريدة للاستمتاع بأمطار و "بردية" تاريخية هطلت على المدينةعبر خالد الربعي #الإخبارية December 29, 2023

السيول تقطع الطريق الدائري الغربي ببريدة



أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطق





لحظات تساقط البرد في

الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/tdAUazxLjw 📹 شاهدلحظات تساقط البرد في #بريدة الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 م December 29, 2023

أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق





في شوارع#بريدة 😍👌🏻

الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/A8w7bJcef5 📍سيول البردفي شوارع#بريدة 😍👌🏻الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 م December 29, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/J9Bi5KnYFl 📍مشهد تاريخي للبرد في شارع الخبيب في #بريدة الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 م December 29, 2023

وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت بريدة لـ"بردية" تاريخية هطلت على المدينة والأهالي في الشوارع يستمتعون بالبرديات الكثيفة.كما قطعت السيول والبرد الطريق الدائري الغربي "بريدة – القصيم"، نتيجة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البردفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.











