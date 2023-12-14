عاجل.. بالمدة والشروط.. مفاجأة بشأن موعد ظهور نتائج فحص ما قبل الزواج

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كشفت وزارة الصحة أن المدة المستغرقة لإصدار نتيجة فحص الزواج، حتى ظهور النتيجة تحتاج من أسبوع لأسبوعين على الأكثر، وذلك في المراكز الحكومية. اضافة اعلان





تقليص فترة انتظار نتائج تقارير فحص الزواج



خدمة فحص ما قبل الزواج متوفرة في منشآت القطاع الصحي الخاص



الفحص الطبي قبل الزواج



الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع



أهداف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج



خدمات برنامج الفحص الطبي قبل الزواج:



فحوصات الزواج للمواطنين خارج المملكة



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