عاجل.. بالمدة والشروط.. مفاجأة بشأن موعد ظهور نتائج فحص ما قبل الزواج

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كشفت
وزارة الصحة أن المدة المستغرقة لإصدار نتيجة فحص الزواج، حتى ظهور النتيجة تحتاج من أسبوع
لأسبوعين على الأكثر، وذلك في المراكز الحكومية.
تقليص
فترة انتظار نتائج تقارير فحص الزواجوأشارت
إلى أن المختبر الإقليمي وبنك الدم بمنطقة الرياض، قرر تقليص فترة انتظار نتائج
تقارير فحص الزواج، من 10 أيام إلى 48 ساعة، وذلك بعد دراسة طبية ومخبرية أعدت
سابقاً.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط التطويرية التي يسعى لها المختبر مساهمة منه لتجاوز الإجراءات والمعوقات، التي كانت تواجه المقبلين على الزواج، حيث تم تقليص فترة انتظار نتائج فحوصات الزواج من ١٠ أيام إلى ٤٨ ساعة.
خدمة
فحص ما قبل الزواج متوفرة في منشآت القطاع الصحي الخاصوأكدت
"الصحة" أن خدمة فحص ما قبل الزواج متوفرة ومتاحة في منشآت القطاع الصحي
الخاص، حيث يُمكن إجراء الفحص بدون موعد مسبق والحصول على النتائج بسرعة وسهولة.
وأبانت الصحة أنه من خلال هذه الخدمة تُرسَل بيانات شهادة الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيًا، وإتاحة إجراء الفحص للطرف الآخر في القطاع الخاص أو الحكومي، إضافةً إلى إصدار شهادة إلكترونية معتمدة من وزارة الصحة فور ظهور النتائج.
ولمعرفة مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاع الصحي الخاص، يُمكن الاطلاع على هذا الرابط (اضغط هنا).
الفحص
الطبي قبل الزواجولفتت
الوزارة إىل أن الفحص الطبي قبل الزواج هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة
وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية “فقر الدم المنجلي والثلاسيميا” وبعض
الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب,ج , ونقص المناعة المكتسب "
الإيدز" وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض
للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام
الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًا.
الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمعوأكدت
أن الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع، والركيزة في بناء العلاقات العاطفية
والصحية والأسرية وإذا كان الزواج صحيًا يحمي أفراد الأسرة من الأمراض الوراثية أو
المعدية؛ ساهم ذلك في بناء أسرة سعيدة ومستقرة.
وتابعت: "الزواج الصحي هو حالة التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والبدنية والاجتماعية والشرعية بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء".
أهداف برنامج الفحص الطبي قبل الزواجويهدف
برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى ما يلي:
1 - نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.
2 - تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم .
3 - تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.
4 - التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع .
5 - الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية(التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).
ونصحت الوزارة، المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتسنى للزوجين التخطيط لحياتهم بشكل أفضل، حيث إن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة آخرى.
خدمات
برنامج الفحص الطبي قبل الزواج:كما
يتم تقديم خدمات فحص ما قبل الزواج (سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة
الطبية) لكافة المواطنين في أكثر من (131) مركزًا في شتى مناطق المملكة العربية
السعودية، ويتم استقبال المواطنين المقبلين على الزواج سواء بشكل فردي أو كلا
الطرفين بموعد مسبق .
فحوصات الزواج للمواطنين خارج المملكةوفي
حال ما إذا كان أحد الأطراف خارج المملكة فيجب اتباع الخطوات التالية:
1 - وضوح كافة المعلومات الشخصية للمقبل على الزواج.
2 - يشترط أن يكون المركز الطبي معترفًا به، وتتم مصادقة النتائج من قبل سفارة المملكة
3 - أهمية التأكد من إجراء كافة النتائج المخبرية للأمراض المشمولة بالبرنامج (ثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، التهاب الكبد الفيروسي ب/ج، ونقص المناعة المكتسبة HIV).
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