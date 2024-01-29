عاجل.. بالخطوات.. تعرف على طريقة التواصل في منصة مدرستي

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مع تعليق الدراسة الحضورية في بعض المدارس بسبب حالة الطقس وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بكل ما يتعلق بمنصة مدرستي.
ونقدم لكم في هذا التقرير بالتفصيل طريقة التواصل في منصة مدرستي.
طريقة التواصل في منصة مدرستي
1- الدخول لموقع منصة مدرستي "اضغط هنا".
2- اختيار مدرستي "الطلبة والكادر التعليمي وتسجيل الدخول
3- تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف
4- تسجيل كلمة المرور
5- الدخول إلى غرفة المعلمين لسؤال أي معلم من معلمي الطالب
6- طرح سؤال جديد واتباع الخطوات
كذلك تتيح منصة مدرستي الاطلاع على نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية
نتائج الطلاب عبر منصة مدرستيوفيما يلي خطوات الاطلاع على النتائج:
الدخول على منصة مدرستي (من هنا).
كتابة اسم الطالب ورقم الهوية الخاصة به.
الانتقال إلى الصفحة الرئيسة من المنصة.
انقر على زر النتائج.
تحديد الصف الدراسي للطالب.
ينقر الطالب على زر استخراج النتائج.
الدخول إلى منصة مدرستي
يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في الوقت نفسه.
دخول مدرستي عبر توكلناللدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا (من هنا).
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.
طريقة التواصل في منصة مدرستي pic.twitter.com/73qU55VltH— الابتدائية الثانية بالدرعية (@MOE_RYH_05_0107) January 22, 2024