الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بالخطوات.. تعرف على طريقة التواصل في منصة مدرستي

مدرستي
مدرستي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

مع تعليق الدراسة الحضورية في بعض المدارس بسبب حالة الطقس وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بكل ما يتعلق بمنصة مدرستي.اضافة اعلان
ونقدم لكم في هذا التقرير بالتفصيل طريقة التواصل في منصة مدرستي.

طريقة التواصل في منصة مدرستي


1- الدخول لموقع منصة مدرستي "اضغط هنا".
2- اختيار مدرستي "الطلبة والكادر التعليمي وتسجيل الدخول
3- تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف
4- تسجيل كلمة المرور
5- الدخول إلى غرفة المعلمين لسؤال أي معلم من معلمي الطالب
6- طرح سؤال جديد واتباع الخطوات

كذلك تتيح منصة مدرستي الاطلاع على نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية

نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي

وفيما يلي خطوات الاطلاع على النتائج:
الدخول على منصة مدرستي (من هنا).
كتابة اسم الطالب ورقم الهوية الخاصة به.
الانتقال إلى الصفحة الرئيسة من المنصة.
انقر على زر النتائج.
تحديد الصف الدراسي للطالب.
ينقر الطالب على زر استخراج النتائج.

الدخول إلى منصة مدرستي


يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في الوقت نفسه.


دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا (من هنا).
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

اقرأ أيضا

احصل على وظيفة أحلامك في 2024 عبر 4 خطوات

الحرب الأهلية تدق أبواب أمريكا.. ماذا يحدث في "تكساس" بعد تمردها على "بايدن"؟

جبل اللوز ينادي الزوار.. غابت الثلوج وحضرت الغيوم (صور)

عاجل.. العالم في أسبوع.. عطلة العيدين للموظفين الحكوميين وخدمات تعليمية لمستفيدي الضمان

أطلق العنان لعبقريتك الداخلية.. كيف تتغلب على القيود النفسية وتعزز ثقتك بنفسك وتحقق النجاح؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الأفعى الرقطاء 5:31 م الخميس، 25 يناير 2024

أخطرها" الأبتر والنفاثة وزائفة القرنين".. 26 أفعى تنتشر في الجزيرة العربية (صور)

GEo8FveWgAA4gXF 1:26 م الخميس، 25 يناير 2024

3 آلاف زائر من 120 دولة و6 اتفاقيات.. "منتدى مكة" يستعرض الأغذية الحلال

أمطار غزيرة على عسير 1:09 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

تنبيه عاجل من "الأرصاد": أمطار ورياح متربة على الرياض و10 مناطق لـ7 مساءً

199018 11:18 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. طريقة ورابط التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446

اقرأ أيضا

منتزه الدرعية
1:33 م الجمعة، 26 يناير 2024

أفضل أماكن قضاء الإجازة الأسبوعية.. جولة رائعة في منتزه الدرعية

2024-01-25_18-06-02
7:02 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. رجل أعمال يكشف تفاصيل جديدة مؤثرة.. لحظة عفو "القريقري" عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

الأفعى الرقطاء
5:31 م الخميس، 25 يناير 2024

أخطرها" الأبتر والنفاثة وزائفة القرنين".. 26 أفعى تنتشر في الجزيرة العربية (صور)

كسوف الشمس
4:21 م الخميس، 25 يناير 2024

ظهور ثعابين الظل وسلوكيات غريبة للحيوانات خلال الكسوف الكلي للشمس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مملكة
11:07 م الإثنين، 29 يناير 2024

إنجاز جديد.. الصحة العالمية تكرّم المملكة لخلو منتجاتها الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية

المؤسسة العامة للتأمينات
11:01 م الإثنين، 29 يناير 2024

5 خطوات لإصدار شهادة من التأمينات الاجتماعية

أبشر
11:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

أبشر توضح تفاصيل خدمة بياناتي المطورة.. 3 خطوات للتنفيذ

مدرستي
11:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. بالخطوات.. تعرف على طريقة التواصل في منصة مدرستي

أهم 10
10:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية بعدة مناطق والإطاحة بشخص ضايق امرأة داخل مركبته

وزارة التعليم السعودية
9:45 م الإثنين، 29 يناير 2024

تعليم الباحة: الدراسة عن بُعد في مكتبي الوسط والمندق وعدد من المحافظات.. غداً