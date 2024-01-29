عاجل.. بالخطوات.. تعرف على طريقة التواصل في منصة مدرستي

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مع تعليق الدراسة الحضورية في بعض المدارس بسبب حالة الطقس وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بكل ما يتعلق بمنصة مدرستي. اضافة اعلان

ونقدم لكم في هذا التقرير بالتفصيل طريقة التواصل في منصة مدرستي.





طريقة التواصل في منصة مدرستي



نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا



طريقة التواصل في منصة مدرستي pic.twitter.com/73qU55VltH — الابتدائية الثانية بالدرعية (@MOE_RYH_05_0107) January 22, 2024