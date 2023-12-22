عاجل.. بالتفصيل.. طريقة حساب جمارك السيارات المستعملة وشروط استيراد سيارة 1445

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يؤكد الخبراء، أن الرسوم الجمركية للسيارات المستعملة في سوق السيارات بالمملكة، تختلف عن رسوم السيارات الجديدة.





الرسوم الجمركية على السيارات اضافة اعلان



تقسيم السيارات بالسعة اللترية



جمارك السيارات المستعملة المهجنة



ضوابط استيراد سيارة من الخارج



مستندات مطلوبة للتخليص الجمركي



الرسوم الجمركية على المركبات



طباعة البطاقات الجمركية للسيارات



هذا وأتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طباعة البطاقات الجمركية للسيارات إلكترونيًا، بحيث يمكن للمستوردين إنهاء إجراءات الاستيراد وطباعة البطاقة بشكل سهل وميسر دون الحاجة لزيارة المنافذ الجمركية.

خطوات الطباعة

ويتم تحديد قيمة الرسوم وفقًا لصنة السنع وحالة السيارة، وذلك بواسطة الجدول الجمركي التابع إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.كذلك يتم تقسيم السيارات الملاكي على ثلاث أنواع حسب السعة اللترية للسيارة كالتالي:• سيارات بمحرك ذو سعة cc 1600: جمع 40% من ثمن السيارة الأصلي + 15% ضريبة مبيعات + 3% رسوم تنمية.• السيارة بسعة تتراوح بين cc 1600 إلى cc 2000: جمع 135% من ثمن السيارة الأصلي + 30% ضريبة مبيعات + 5% رسوم تنمية.• محرك بسعة أكثر من cc 2000: جمع 135% من سعر السيارة الأصلي + 45% ضريبة مبيعات + 8.5% رسوم تنمية.وهناك نوع آخر من السيارات بخلاف سيارات البنزين، وهي السيارات الهجينة التي تعمل بالوقود والكهرباء معا.ويمكن حساب الرسوم الجمركية الخاصة بهذا النوع من السيارات الهجينة، من خلال جمع المتغيرات مثل ضريبة الجمارك ورسوم التنمية، وذلك عبر تقسيمها إلى ثلاثة أنواع كالتالي:- السيارات التي تصل سعة المحرك الخاص بها إلى cc 1600: يتم حساب الرسوم عبر إضافة 30% من سعر السيارة الأصلي + 3% رسوم تنمية + 1% رسوم جدول.- السيارات المستعملة السعودية “المهجنة” ذات سعة تتراوح من cc 1600 حتى cc 1999: يتكون بجمع 100% من سعر السيارة الأصلي + 5% رسوم تنمية + 15% رسوم جدول.- إذا كانت السيارة بسعة أعلى من cc 2000: يتم حساب القيمة الجمركية من خلال جمع 100% من سعر السيارة الأصلي + 8.5% رسوم تنمية + 30% رسوم جدول.حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشروط التي يجب توافرها لشراء سيارة من الخارج وإدخالها المملكة وهي كالتالي:• التأكد من أن تكون سنة تصنيع السيارة بعد عام 2017.• ألا يتجاوز طراز السيارات الصغيرة أو النقل الخفيف الأقل من 3.5 طن عن 5 سنوات.• فيما يخص الشاحنات الكبيرة أكبر من 3.5 طن يجب ألا يتجاوز طرازها 10 سنوات.• التأكد من أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات والمعايير السعودية.• أن تكون السيارة ماثلة لمعيار الاقتصاد في استهلاك الوقود.• غير مسموح باستيراد سيارات الأجرة وسيارات الشرطة.• ألا تكون السيارة ذات المقود اليمين.• تعتبر السيارة مستعملة في حالة تجاوز مسافة مقطوعة تصل إلى 1000 كم.• يجب التأكد من عدم وجود تلف فيما يخص الهيكل أو لوحة الترخيص.• يجب ألا تكون السيارة سبق وتعرضت إلى الحوادث مثل الحريق أو الاصطدام.• صورة من جواز السفر.• إثبات ملكية السيارة.• شهادات المطابقة مثل الشهادة الصادرة من هيئة المعايير السعودية “saso” للحماية من الاحتيال وضمان خلو المنتج من العيوب.• صفحة تأشيرة بالإضافة إلى الإقامة.كذلك أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن شراء سيارة من الخارج يستلزم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة،جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مواطنة استفسرت بشأن ضوابط الرسوم الجمركية على شراء سيارة جديدة من دولة خليجية.وأجابت الهيئة، بقولها: "يمكن الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/J4Buc0، ويتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة.وأضافت هيئة الزكاة، أنه يتم أيضا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.

وحددت الهيئة الخطوات على النحو التالي:

-لطباعة البطاقة الجمركية يتعين على المستورد أو المخلص الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني zatca.gov.sa.

-اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الدخول على أيقونة الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية.

-اختيار الخدمات الجمركية، والدخول على خدمة إصدار البطاقة الجمركية.

-إدخال البيانات المطلوبة وإكمال عملية إصدار البطاقة.

تحسين الخدمات الجمركية

وأفادت الهيئة بأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الوصول لخدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي تساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتتسق مع تركيز الهيئة على تطوير خدماتها الزكوية والضريبية والجمركية، التي من أبرزها السعي إلى إيجاد منافذ جمركية تعتمد على الحلول الإلكترونية في جميع مراحل رحلة عملائها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهتمين إلى الاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي للخدمة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني (اضغط هنا).

ويتضمن الدليل شرحًا عن الخدمة وخطوات طباعة البطاقة الجمركية إلكترونيًا، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة.

استيراد قطع الغيار المستعملة



بدورها، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسة "ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، الماكينة".

وقالت الهيئة إن الإستيراد يتم وفق الشروط التالية: أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة.

جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في منصة "إكس"، ردًا على استفسار مواطن قال فيه"بالنسبة لاستيراد قطع الغيار المستخدمه، ما هو المقصود بالهيكل بشكل مفصل، هل يشمل أجزاء البدي مثل الصدام والأنوار والشبك والرفارف والمراوح؟".

ونصحت الهيئة من يريد معرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة تصفح التعريفة الجمركية المتكملة على الرابط التالي: (من هنا).

ونوهت الهيئة إلى أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.



قطع الغيار الرئيسة المستثناة







وحظرت اللائحة استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، عدا قطع الغيار الرئيسة مثل:

– الأبدان (الهيكل).

– المحرِّك (المكينة).

– علبة التروس الفرقية (الدفرنس).

– وصندوق التروس (الجيربوكس).

بحيث تكون مغلفة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة مع إقرار المورّد بالمطابقة لهذه القطع.