عاجل.. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية اليوم

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تنطلق، اليوم الأحد، اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.





أهمية التعليم المدمج اضافة اعلان



ما نظام المسارات؟



أهداف نظام مسارات





الاختبارات العملية والشفوية



اختبارات الفصل الدراسي الأول



موعد نهاية الفصل الدراسي الأول



موعد بدء الفصل الدراسي الثاني



وتحرص وزارة التعليم دائما على الالتزام بالتعليم المدمج في نظام المسارات، لأهميته الكبيرة في تطوير التعليم.ومن بين أهميته ما يلي:1- تطوير المرحلة الثانوية بشكل مستمر.2- فهو عملية أساسية لحدوث التنمية الشامل والمستدامة.3- يحقق إستراتيجيات تعمل على تحقيق أهداف ورؤية الدولة.4- يحقق متطلبات التنمية الوطنية.5- المشاركة في التأهيل لسوق العمل.هو نظام تعليمي مختلف، يتكون من تسعة فصول دراسية يتم دراستها في ثلاث سنوات، ويجب اجتيازها جميعا للتخرج من هذه المرحلة، وتدرس فيها مجالات متنوعة سواء علمية أو إنسانية.ويتضمن هذا النظام المسار العام، والمسار التخصصي، والتسكين، والتعليم المدمج والتعليم عن بعد، والتجسير، والعمل التطوعي، والحوكمة، والبرنامج الاختياري، وخطة التسريع للمتطلبات الجامعية.ومن القيم التي يسعى الى تحقيقها الاهتمام والمشاركة والمواطنة والمسؤولية والتميز.ويرتبط هذا النظام بتحقيق العديد من الأهداف، منها :1- تنوع فرص التعلم2- يهدف لتحقيق العديد من الأهداف منها3- تعزيز البيئة التعليمية.4- زيادة فرص العمل.5- تطوير المنهج.6- تثبيت الهوية الوطنية.7- متابعة ومعرفة كل الأحداث العالمية.8- تطوير التعليم الثانوي.9- التأهل لسوق العمل.10- تعزيز القيم الدينية.وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر ربيع الثاني الجاري، الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، وتستمر حتى يوم الخميس ما بعد القادم.وستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الذي يوافق 28 من ربيع الثاني 1445 هـ.ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.